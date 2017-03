Âm mưu đánh bom tàu điện ở Mỹ, Pháp

Mỹ và Pháp đều không khẳng định phiến quân Nhà nước Hồi giáo âm mưu tấn công tàu điện ngầm ở Paris và New York.

Trước đó, tại cuộc gặp báo chí bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York hôm 25-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo bằng tiếng Anh: “… Tôi đã nhận được báo cáo từ Baghdad cho biết có các mạng lưới bên trong Iraq muốn tấn công tàu điện ngầm ở Pháp và Mỹ”.

Ông nói tiếp: “Tôi đã yêu cầu thông tin đáng tin cậy hơn. Tôi đã hỏi họ tên gì, thành phố nào, ngày nào. Qua các chi tiết tôi nhận được, tôi cho rằng thông tin này rất đáng tin cậy”.

Ông giải thích một số tên phiến quân Nhà nước Hồi giáo bị bắt đã khai ra âm mưu này. Âm mưu do các phiến quân nước ngoài tại Iraq thực hiện chứ không phải công dân Iraq, trong đó có một số tên là công dân Pháp và Mỹ.

Tại Pháp, báo Le Figaro đưa tin chính phủ thông báo cơ quan tình báo Pháp không có bất kỳ thông tin nào về âm mưu kể trên.

Ngày 25-9, cảnh sát được tăng cường trên đường phố và tàu điện ngầm ở New York. Ảnh: EPA

Trong ngày 25-9, văn phòng tổng thống Pháp thông báo tăng cường các biện pháp an ninh ở nơi công cộng và phương tiện giao thông. Tuy nhiên, Pháp khẳng định các biện pháp này không liên quan đến thông tin về âm mưu do Iraq công bố.

Tại Mỹ, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Ben Rhodes đang đi với tổng thống trên chuyên cơ Air Force One đã tuyên bố với báo chí Mỹ không khẳng định có âm mưu đặc biệt nào và đề nghị Iraq chia sẻ thông tin.

Reuters cho biết Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và Thị trưởng New York Bill de Blasio đã ra phố đi tàu điện để trấn an người dân. Dù vậy, cảnh sát trưởng New York William Bratton lại cho biết cảnh sát đã được tăng cường trên đường phố và tàu điện ngầm.

Trong khi đó, trong cuộc gặp báo chí hôm 25-9, Giám đốc FBI James Comey thông báo Mỹ đã nhận diện được tên đao phủ Nhà nước Hồi giáo nói giọng Anh trong ba băng video cắt cổ hai nhà báo Mỹ và nhân viên hoạt động nhân đạo người Anh. Ông không nêu họ tên và quốc tịch của tên này.

Ông cũng cho biết FBI đang quan tâm đến tên phiến quân trong băng video dài 55 phút với tựa đề “Những ngọn lửa chiến tranh” phát trên mạng ngày 19-9. Tên này nói tiếng Anh với giọng Mỹ hoặc Canada.

Trả lời báo chí về kết quả không kích tổ chức khủng bố Khorasan ở Syria, ông James Comey cho biết chưa xác định được thiệt hại và cũng chưa thể khẳng định thủ lĩnh Khorasan đã bị tiêu diệt.

Ông khẳng định Khorasan là mục tiêu Mỹ quan tâm nhất trong các tổ chức khủng bố vì chúng có nhiều kinh nghiệm và Mỹ ít thông tin. Ông nhấn mạnh Khorasan đang chuẩn bị tấn công lớn ở Mỹ và chưa thể nói vụ tấn công xảy ra ngày mai, ba tuần nữa hay ba tháng nữa.

Đối với Nhà nước Hồi giáo, ông nhận định chúng đủ khả năng tiến hành nhiều vụ tấn công ngoạn mục cùng lúc ở Mỹ giống như ngày 11-9-2001.

Ngày 25-9, đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho các công dân Mỹ cảnh giác với nguy cơ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện thời mức đe dọa khủng bố đối với các công dân Mỹ đã được nâng lên.

DẠ THẢO