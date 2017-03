Âm mưu khủng bố nhân quốc khánh Mỹ

FBI và Bộ An ninh nội địa đã kêu gọi cảnh giác đặc biệt trong lễ quốc khánh vì lo ngại các phần tử đơn độc tấn công. Thống đốc bang New York cho biết bang New York là mục tiêu chọn lựa của bọn khủng bố.

Cùng ngày, trung tâm theo dõi các trang web cực đoan SITE của Mỹ thông báo trong băng ghi âm dài 14 phút 9 giây phát trên mạng, thủ lĩnh Qassim al-Rimi (ảnh) đã kêu gọi tấn công Mỹ. Tên này là thủ lĩnh mới của tổ chức Al Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Trong băng, y đã tuyên thệ trung thành với Al Qaeda. Mỹ đã treo giá 5 triệu USD cho cái đầu của tên này.

Trong khi đó tại Anh, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo các du khách Anh nên rời Tunisia và không khuyến khích đến Tunisia. Bộ Ngoại giao lưu ý nguy cơ tấn công khủng bố mới sẽ xảy ra và nhận định các biện pháp an ninh của Tunisia không đủ bảo vệ công dân Anh. Trước đó đã xảy ra vụ tấn công ở cảng El Kantaoui làm 38 người chết, trong đó có 30 du khách Anh.