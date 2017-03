Âm mưu tấn công Moscow trong tháng 5

Thời điểm tấn công dự kiến sẽ diễn ra trong các lễ hội tháng 5, có thể là xả súng trong ngày lễ Lao động 1-5 hay lễ mừng chiến thắng phát xít Đức ngày 9-5.

Danh tính các nghi can chưa được tiết lộ. Tổng cục An ninh Liên bang Nga chỉ cho biết đó là công dân các nước Trung Á. Thông báo nêu các vụ tấn công đã được lên kế hoạch theo lệnh của các thủ lĩnh khủng bố quốc tế ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, một lượng lớn vũ khí và chất nổ đã bị tịch thu và các nghi can bị bắt đã khai nhận.

Cùng ngày, trả lời đài truyền hình CNN, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ James Clapper (ảnh) nhận xét: “Điều làm cho chúng tôi lo ngại là IS có khả năng tấn công ở Mỹ như đã từng tổ chức tấn công ở Paris hay Brussels”. Ông cảnh báo thế giới không thể chấm dứt Hồi giáo cực đoan chừng nào còn bất công về kinh tế-xã hội và các khu vực ngoài tầm kiểm soát của nhà nước.





Trong khi đó, báo Washington Post đưa tin ngày 4-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã gặp đại diện 11 quốc gia đồng minh trong cuộc họp kín ở Stuttgart (Đức) nhằm thảo luận về các bước đi tiếp theo trong cuộc chiến chống IS. Đại diện các nước chủ chốt trong chiến dịch chống IS của Mỹ tham gia cuộc họp gồm Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Tây Ban Nha, Anh và Úc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cho biết các nước dự họp đều có nhận thức chung rằng cần phải sẵn sàng đóng góp thêm nữa. Các nước đã cam kết cung cấp thêm thiết bị và nhân lực cần thiết cho chiến dịch quân sự sắp tới ở Iraq và Syria. Hôm 2-5, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã tuyên bố sẽ điều động lực lượng đặc nhiệm đến Jordan để huấn luyện cho các nhóm nổi dậy ôn hòa Syria chống IS.

Trong lần họp trước vào đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter khoe có 60% số nước tham gia liên minh chống IS đồng ý tăng thêm mức đóng góp. Thế nhưng ba tháng sau vẫn chưa rõ được bao nhiêu nước đóng góp thực sự. Báo Washington Post dẫn nguồn tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ ghi nhận phép thử quan trọng sắp tới đối với liên minh là cuộc chiến tái chiếm Mosul từ tay IS.