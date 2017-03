Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay nội

Ngày 12-8, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã chủ trì lễ hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Ấn Độ tại xưởng đóng tàu Cochin ở TP Kochi (bang Kerala). Tàu sân bay mang tên INS Vikrant, có nghĩa là “gan dạ” theo tiếng Hindu.

Báo Times of India (Ấn Độ) đưa tin phát biểu tại lễ hạ thủy, Bộ trưởng A.K. Antony nói: “Hôm nay là một ngày đặc biệt của toàn thể quốc gia và là khoảnh khắc tự hào của đất nước khi chúng ta đã tự lực trong lĩnh vực thiết kế và đóng tàu sân bay. Chỉ một số ít quốc gia tiên tiến mới có khả năng như vậy”.

Bộ trưởng A.K. Antony đã kêu gọi huy động nỗ lực tập thể nhằm bảo đảm tàu sân bay INS Vikrant được bàn giao kịp thời cho hải quân vào năm 2018. Ông nhấn mạnh hải quân cần được nâng cao năng lực nhằm bảo đảm duy trì tính sẵn sàng tác chiến cao độ, giúp ngăn chặn bất cứ rủi ro nào chống lại lợi ích quốc gia của Ấn Độ.

Tàu sân bay INS Vikrant của Ấn Độ được hạ thủy ngày 12-8. Ảnh: RUSSIA TODAY

Đài truyền hình NDTV (Ấn Độ) cho biết tàu sân bay INS Vikrant do Công ty đóng tàu Cochin sản xuất. Lễ hạ thủy đánh dấu giai đoạn đầu tiên của dự án đóng tàu sân bay kết thúc. Lễ hạ thủy tàu INS Vikrant bị trễ ba năm so với kế hoạch ban đầu do thiếu hợp tác của các bên tham gia đóng tàu.

Tàu sân bay INS Vikrant dài 260 m, rộng 60 m, có trọng tải 37.500 tấn. Boong sân bay trên tàu có diện tích rộng gấp đôi sân bóng đá. Máy phát điện trên tàu có thể thắp sáng toàn bộ TP Kochi.

Tàu sân bay INS Vikrant sẽ được trang bị vũ khí, máy móc và thử nghiệm trong suốt bốn năm tới. Dự kiến các máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Ấn Độ sản xuất, máy bay chiến đấu MiG-29K, máy bay trực thăng Kamov-31 do Nga sản xuất sẽ được triển khai trên tàu.

Hiện Ấn Độ chỉ có một tàu sân bay 60 tuổi mua lại của Anh năm 1987 và được đổi tên thành INS Viraat. Tuy nhiên, tàu sân bay INS Viraat sẽ ngừng hoạt động trong vài năm tới. Cuối năm nay, Nga sẽ bàn giao cho Ấn Độ tàu sân bay INS Vikramaditya (vốn là tàu sân bay Baku của Liên Xô cũ được Ấn Độ mua và tân trang).

Hãng tin Press Trust of India (Ấn Độ) nhận định tàu sân bay INS Vikrant mang ý nghĩa quan trọng đối với Ấn Độ vì cho phép hải quân Ấn Độ thọc sâu vào Thái Bình Dương, nơi mà Trung Quốc xem là sân sau của mình. Dự kiến trong lĩnh vực tàu sân bay, hải quân Ấn Độ sẽ vượt lên hải quân Trung Quốc vì đến năm 2018 sẽ có ít nhất hai tàu sân bay.

Báo Russia Today (Nga) dẫn lời ông Uday Bhaskar, nguyên Giám đốc Quỹ Hàng hải quốc gia (Ấn Độ), cho rằng tàu sân bay INS Vikrant chỉ giúp nâng cao uy tín hải quân Ấn Độ chứ chưa thể làm thay đổi cán cân quyền lực với Trung Quốc.

Ngày 12-8, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại bãi phóng Chandipur ở bang Odisha (miền Đông Ấn Độ). Báo Times of India đưa tin tên lửa Prithvi-II đạt tầm bắn 350 km, được phóng từ giàn phóng di động. Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết vụ phóng thử tên lửa Prithvi-II là một phần trong bài tập tác chiến của Bộ Tư lệnh lực lượng chiến lược Ấn Độ.

LÊ LINH