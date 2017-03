Ấn Độ khẳng định tiếp tục hợp tác dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông

Theo Mint, hãng tin lớn thứ hai của Ấn Độ, OVL đã nhất trí tiếp tục khai thác tại lô 128 nằm trong thềm lục địa của Việt Nam.

Giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.



Quyết định trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Một giám đốc của OVL xác nhận: “Chúng tôi có nhiều việc chưa hoàn thành tại lô này. Chính phủ Việt Nam đang chia sẻ thêm thông tin và dữ liệu, trên cơ sở đó chúng tôi sẽ quyết định nơi sẽ khoan. Lý do thương mại đằng sau quyết định của chúng tôi là nếu chúng tôi không khoan, chúng tôi sẽ phải trả tiền. Ngoài ra, lý do chưa được tiết lộ là một trong những lý do có tính chất chiến lược".

Một giám đốc khác của OVL cho biết: "Chúng tôi muốn mở rộng sự hiện diện ở khu vực đó. Mặc dù chúng tôi đã sẵn sàng mở rộng sự hiện diện, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào các bên khác. Chúng tôi sẽ xem xét xem nên gia hạn hoạt động thêm một hay hai năm”.

OVL là một bộ phận hoạt động ở nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí và Khí đốt tự nhiên (ONGC). Công ty này đầu tư tương ứng 45% và 100% cổ phần trong lô 06.1 và 128 ở Việt Nam. OVL đã đầu tư khoảng 46 triệu USD trong lô 128.

Động thái trên được đưa ra khi chính phủ của Tân Thủ tướng Ấn Độ Narandra Modi hứa hẹn sẽ khởi động lại chính sách đối ngoại của nước này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Mint, hãng tin lớn thứ hai của Ấn Độ, thuộc Tập đoàn Truyền Thông HT, có trụ sở ở Delhi. Mint nhắm mục tiêu vào các đối tượng độc giả là các nhà quản lý kinh doanh và các nhà hoạch định chính sách.

Theo PHẠM KHÁNH/Infonet