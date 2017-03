Ấn Độ nâng tầm quan hệ an ninh với Nhật

Báo Times of India (Ấn Độ) ngày 24-5 cho biết dự kiến Nhật và Ấn Độ sẽ thảo luận về hiệp ước tập trận chung hằng năm giữa hải quân hai nước ở Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng sẽ đặt hàng mua hai thủy phi cơ US-2 đầu tiên từ Nhật. Đây là lần đầu tiên US-2 do Tập đoàn Shin Maywa (Nhật) sản xuất được xuất khẩu ra nước ngoài. US-2 là máy bay độc nhất trên thế giới về chức năng cứu hộ và tìm kiếm, có thể hoạt động trong điều kiện biển động mạnh.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) dẫn lời các quan chức Nhật cho biết mục tiêu chuyến thăm Nhật của thủ tướng Ấn Độ nhằm tiến tới một thỏa thuận hợp tác hạt nhân cho phép Nhật xuất khẩu các lò phản ứng và công nghệ hạt nhân dân sự cho Ấn Độ.

Dự kiến Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng sẽ sang thăm Ấn Độ trong năm nay, đồng thời Nhật hoàng và hoàng hậu sẽ sang thăm Ấn Độ vào cuối năm. Báo Times of India nhận định hai cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Nhật và Ấn Độ trong năm nay mang ý nghĩa hết sức quan trọng và New Delhi sẵn sàng tăng cường quan hệ với Tokyo bởi gần đây Ấn Độ và Trung Quốc đã mâu thuẫn. Nguyên Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Naresh Chandra, cố vấn chiến lược cho chính phủ Ấn Độ, nhận định New Delhi sẽ tìm kiếm nhiều mối quan hệ như quan hệ Nhật-Ấn bởi hải quân Trung Quốc đang gây nhiễu loạn. Ông ghi nhận hợp tác hải quân trong khu vực là phản ứng hợp lý nhất trước các động thái của Trung Quốc.

DUY KHANG