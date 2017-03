Ấn Độ phản đối hạn chế tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông

Báo the Economic Times ngày 12/9 đăng bài viết của tác giả Dipanjan Roy Chaudhury, cho biết Chính phủ Ấn Độ đã nhấn mạnh đến tự do hàng không trên khu vực Biển Đông, nơi New Delhi có những lợi ích thương mại và chiến lược mạnh mẽ.