Ấn Độ sát cánh Nhật bảo vệ tự do hàng hải

Hãng tin Kyodo (Nhật) đưa tin tại đối thoại, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác song phương chiến lược và toàn cầu, đặc biệt về kinh tế và an ninh.

Ngoại trưởng Salman Khurshid cho biết tại đối thoại, hai bên đã nhất trí mở rộng hợp tác an ninh ở khu vực Thái Bình Dương và phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Đông Á. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác về an toàn và an ninh hàng hải thông qua các cuộc tập trận chung, đồng thời nâng cao đối thoại chính trị song phương và ba bên Nhật-Mỹ-Ấn.

Ngoại trưởng Fumio Kishida thông báo Nhật đồng ý viện trợ cho Ấn Độ 2,32 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng và cho vay 753 triệu USD cho dự án tàu điện ngầm ở Mumbai (Ấn Độ).

Đài truyền hình NHK (Nhật) cho biết hai ngoại trưởng nhất trí rằng những lo ngại về hoạt động hàng hải của Trung Quốc gia tăng trong khu vực nên được giải quyết thông qua đối thoại.

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại ĐH Rikkyo ở Tokyo, Ngoại trưởng Salman Khurshid nhấn mạnh Ấn Độ và Nhật phải hợp tác để bảo vệ các quyền lợi chung toàn cầu, trong đó có quyền tự do hàng hải. Ông nhấn mạnh Ấn Độ sẽ sát cánh Nhật để thực hiện mục tiêu này vì quyền tự do hàng hải rất quan trọng đối với các nước phải nhập khẩu dầu khí lớn như Nhật và Ấn Độ.

LÊ LINH