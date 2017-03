Ảnh biếm họa về ông Tập Cận Bình gây sốt

Những hoạt ảnh này, mỗi ảnh kéo dài 2 phút, với nội dung so sánh tình hình trước và sau khi bắt đầu chiến dịch “Mass Line” trong giai đoạn 2013-2014 với mục đích ban đầu là tăng cường mối quan hệ giữa các quan chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc với công chúng.



Những bức hí họa đó có nhan đề là “Is the Mass Line Campaign for Real?” (Tạm dịch: Có phải chiến dịch Mass Line rất thiết thực?) “Is It Easier for the Public to get StuffDone with the Government?” (Tạm dịch: Sẽ dễ dàng hơn cho người dân khi làm mọi việc cùng với Chính phủ?) và “Are Officials Really Scared?” (Tạm dịch: Giới quan chức đang thật sự sợ hãi?).



Một bức hí họa miêu tả ông Tập Cận Bình đang cầm gậy đánh hổ (Nguồn: Internet)

Trong bức ảnh hoạt hình, ông Tập Cận Bình đang ăn và nói chuyện với dân chúng và vẫy lá cờ có in dòng chữ “Chiến dịch Mass Line”, và cầm một cây gậy đánh hổ, ám chỉ các quan chức tham nhũng cấp cao, nằm trong mục tiêu của chiến dịch này.

Các video này được đăng tải phổ biến trên trang web Youku của Trung Quốc hôm tối 17-2 và ngay sáng hôm sau được các trang web video lớn cũng như các diễn đàn truyền thông xã hội Weibo và Wechat đã đăng tải và thu hút hàng trăm ngàn lượt xem.

Cũng như bộ ảnh biếm họa “How do they become state leaders?” (Tạm dịch: Họ trở thành lãnh đạo quốc gia như thế nào?” sản xuất vào 10-2013 lần đầu tiên đề cao các nhà lãnh đạo Trung Quốc, cho đến nay vẫn chưa thể xác định được ai là nhà sản xuất.

Chỉ biết rằng nhà sản xuất những đoạn hình ảnh này được biết dưới tên “Chaoyang Studio” và không biết thêm được bất kỳ thông tin nào khác. Còn bộ ảnh biếm họa “Họ trở thành lãnh đạo đất nước như thế nào?” được cho là do “On the Road to Revival Studio” sản xuất.

Một người dùng internet có tên gọi “Glory and Dream” cho biết “Chúng ta nhìn thấy trong những clip này là tinh thần quyết tâm chống tham nhũng của Ủy ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc”.

Nhiều cư dân mạng cũng đã kêu gọi cần phải đập nát “những con ruồi”, tức ám chỉ đến các quan chức tham nhũng hạ cấp.

Giới quan sát cho rằng tạo ra những bức hí họa này để “vén màn” bí ẩn xung quanh các nhà lãnh đạo Trung Quốc và công khai hóa chính sách của chính quyền Trung Quốc theo cách hấp dẫn hơn, dễ nắm bắt hơn.