Anh cáo buộc Putin 'gật đầu' vụ ám sát điệp viên Litvinenko

Trước đó, Nga đã từ chối hợp tác và cảnh báo về mối nguy hại cho quan hệ Anh - Nga khi Anh cương quyết điều tra cái chết của điệp viên Litvinenko.

Anh: Chính quyền Nga đã "gật đầu" vụ ám sát

Khi đó, Anh cáo buộc điện Kremlin cư xử kém văn minh nhưng không có hành động mạnh mẽ nào để phản đối.

Ông Alexander Litvinenko, 43 tuổi là người từng chỉ trích Tổng thống Nga Putin gay gắt. Ông đã rời bỏ nước Nga và đến sống ở Anh trong vòng sáu năm trước khi chết vì uống trà có bị nghi ngờ là có tẩm phóng xạ polonium-210 ở khách sạn Millennium, London, Anh.

Ông Robert Owen, Thẩm phán cao cấp Anh, được giao điều tra vụ việc. Kết quả điều tra vụ việc cho thấy ông Andrei Lugovo, cựu nhân viên an ninh của Ủy ban An ninh Quốc gia Nga (KBG) và một người Nga tên Dmitry Kovtun đã thực hiện vụ ám sát. Hai người này tiến hành vụ việc dưới sự “đạo diễn” của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB).

“Vụ ám sát ông Litvinenko có khả năng lớn được tiến hành dưới sự đồng ý của ông Patrushev, Trưởng Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) và Tổng thống Nga Putin” - Thẩm phán Owen nói.



Litvinenko trên giường bệnh sau khi nghi bị đầu độc bằng chất phóng xạ. Ông qua đời ba tuần sau khi bị đầu độc - Nguồn ảnh: Internet

“Chúng tôi có kết luận rằng rất có thể ông Lugovoy đầu độc ông Litvinenko dưới sự chỉ đạo của FSB. Tôi cũng tin rằng FSB cũng chỉ đạo cả ông Kovtun trong vụ việc” - ông Owen nói thêm.

Cái chết của Litvinenko vào năm 2006 đã khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh trong mối quan hệ Anh - Nga. Mối quan hệ này càng trầm trọng trước những thông tin cáo buộc Nga hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria và hành động của Nga ở vùng Crimea.

Nga: Nước Anh đang cố dựng một vở dịch mờ ám

Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ báo cáo điều tra này và cáo buộc London đã “chính trị hóa” một vụ việc hình sự.

“Anh điều tra vụ việc một cách “thiếu minh bạch và công khai”. Điều này giống như là “một màn kịch mờ ám” vì mọi thứ được tiến hành theo lối “cửa sau” với những tài liệu và nhân chứng giấu tên” - bà Marina Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.

Bà Zakharova cũng nói rằng việc điều tra không thể chính xác khi hai nhân chứng quan trọng trong vụ án đều đã chết bí ẩn. Hai nhân chứng đó là người bảo trợ của Litvinenko tên Berezovsky và chủ nhà hàng nơi Litvinenko bị đầu độc.

Các quan chức Nga và hai người được cho là giết Litvinenko đều phủ nhận kết quả điều tra của Anh.