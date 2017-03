Anh cử ‘siêu biệt kích’ quyết bắt sống đao phủ của IS

(PLO)- Brit Mohammed Emwazi với biệt danh Jihadi John (John Thánh chiến) là một tên đao phủ đã bị trục xuất khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Hắn là kẻ đang bị lực lượng an ninh của Anh truy lùng như một nỗ lực để đưa IS ra công lý.