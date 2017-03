Anh cũng giám sát Internet

Mục đích của chương trình giám sát điện thoại và Internet (PRISM) của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) nhằm bảo đảm nước Mỹ an toàn, do đó người dân Mỹ buộc phải cân bằng quyền riêng tư và an ninh quốc gia.

Tổng thống Obama phát biểu như trên tại cuộc họp báo ở bang California hôm 7-6 (giờ địa phương). Ông khẳng định không có chuyện nghe lén, NSA chỉ phân loại số điện thoại và thời lượng cuộc gọi nhằm xác định manh mối khủng bố. Cùng ngày, báo The Guardian (Anh) tiết lộ thêm từ tháng 6-2010, Cơ quan An ninh và nghe lén điện tử của Anh (GCHQ) cũng đã thu thập thông tin tình báo trên Internet của công dân Anh từ chương trình PRISM. Báo nhận định với chương trình PRISM, GCHQ có thể né quy trình pháp lý bắt buộc khi thu thập thông tin cá nhân từ một công ty Internet ở ngoài nước Anh. GCHQ từ chối bình luận trực tiếp và khẳng định đã tuân thủ khung pháp lý nghiêm ngặt trong các hoạt động. LÊ LINH