Anh điều tra Tập đoàn Hoa Vi

Ngày 18-7, người phát ngôn chính phủ Anh thông báo cố vấn an ninh quốc gia Kim Darroch sẽ chủ trì cuộc điều tra về hoạt động của Trung tâm Đánh giá an ninh mạng do Tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Trung Quốc) điều hành ở thị trấn Banbury thuộc hạt Oxfordshire (Anh) nhằm bảo đảm an toàn cho mạng lưới viễn thông quốc gia.

Trung tâm này có chức năng kiểm tra tính an toàn của các thiết bị viễn thông của Tập đoàn Hoa Vi. Theo hãng tin BBC, quyết định nêu trên được đưa ra sau khi Ủy ban An ninh và tình báo thuộc Quốc hội Anh công bố báo cáo hồi tháng trước bày tỏ lo ngại Trung Quốc có thể thu thập thông tin tình báo ở Anh thông qua thiết bị viễn thông Tập đoàn Hoa Vi cung cấp cho Anh. Người sáng lập đồng thời là giám đốc Tập đoàn Hoa Vi Nhậm Chính Phi nguyên là quân nhân Trung Quốc. Ủy ban An ninh và tình báo cũng kiến nghị chính phủ điều động nhân viên Trung tâm Truyền thông chính phủ Anh (GCHQ) sang tiếp quản hoạt động ở Trung tâm Đánh giá an ninh mạng. Cùng ngày, người phát ngôn của Tập đoàn Hoa Vi hoan nghênh quyết định điều tra và cho biết Tập đoàn Hoa Vi có chung mục tiêu với chính phủ Anh trong việc nâng cao tiêu chuẩn an ninh mạng ở Anh. Năm 2005, Tập đoàn Hoa Vi đã ký hợp đồng nhiều tỉ USD cung cấp thiết bị cho tập đoàn viễn thông British Telecom Group (lớn nhất nước Anh). THẠCH ANH