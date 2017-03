Anh mở chiến dịch truy quét khủng bố

Nơi cư trú của các nghi can đều bị lục soát. Chiến dịch truy quét được thực hiện sau nhiều tuần theo dõi nhằm bảo đảm an ninh cho người dân trong dịp lễ Giáng sinh.

Đây là chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất ở Anh kể từ tháng 4-2009. Trong chiến dịch năm ngoái, 12 nghi can bị bắt ở các thành phố miền Bắc nước Anh vì tình nghi đánh bom trung tâm mua sắm ở Manchester. Về sau các nghi can đã được trả tự do, một số sau đó bị trục xuất vì phạm Luật Di trú.

ĐỨC LONG (Theo AP, Globe and Mail, AFP)