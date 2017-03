Ảnh người đàn ông chờ tàu đụng gây xôn xao ở Mỹ

Nạn nhân tên Ki Suck-han, 58 tuổi, là người gốc Hàn Quốc. Theo hình ảnh từ băng video an ninh, ông Ki Suck-han đang cố trấn an một người đàn ông đứng la hét thì bị người này đẩy xuống đường ray. Ông cố leo lên nhưng không được.

Báo Wall Street Journal đưa tin nghi can tên Naeem Davis 30 tuổi đã bị bắt. Cảnh sát tìm thấy một chai rượu Vodka cạnh xác nạn nhân. Umar Abbasi, phóng viên ảnh tự do, chụp được ảnh tại sân ga trên đường số 49 gần quảng trường Thời Đại ở New York hôm 2-12 trong lúc chờ tàu. Anh nói hành khách la hét ra hiệu cho lái tàu dừng lại và tàu cũng đã giảm tốc độ nhưng không kịp. Bản thân anh đã dùng đèn máy ảnh ra hiệu cho lái tàu dừng lại và cố kéo ông Ki Suck-han.

Bức ảnh đăng trên báo New York Post đã gây xôn xao cả nước. Đài truyền hình NBC và báo USA Today phê phán tác giả ảnh Umar Abbasi phải có nghĩa vụ cứu người trước tiên. Ngược lại, Giáo sư Nina Berman ở Trường báo chí Columbia thuộc ĐH Columbia (New York) ghi nhận tác giả ảnh không đáng bị phê phán nặng nề vì anh đã cố ra hiệu cho lái tàu và không hề bỏ rơi nạn nhân.

Về trách nhiệm đăng ảnh của báo New York Post, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Larry King tự hỏi liệu báo có đi quá xa. Chuyên gia Kelly McBride ở Viện Nghiên cứu báo chí Poynter ghi nhận bức ảnh trẻ em chạy trốn bom napalm trong chiến tranh Việt Nam có mục đích báo chí rõ ràng trong khi ảnh trên báo New York Post không chứng minh được vấn đề gì.

DUY KHANG