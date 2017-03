Anh, Pháp không tham chiến ở Syria, vì sao?

“Chúng tôi vui mừng nhận thấy các nghị sĩ Quốc hội Anh đã ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng các binh sĩ Anh sát cánh bên các binh sĩ Mỹ”. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest phấn khởi thông báo như trên tại cuộc họp báo ngày 26-9 (giờ địa phương).

Đánh ở Iraq, loại trừ Syria

Trước đó, ngày 26-9, Reuters đưa tin sau bảy giờ thảo luận, với 524 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Quốc hội Anh đã thông qua nghị quyết cho phép Anh tham gia không kích Nhà nước Hồi giáo ở Iraq.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua trong bối cảnh nước Anh còn bàng hoàng với sự kiện con tin người Anh David Haines bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo cắt cổ hôm 13-9. Nghị quyết nêu rõ Anh sẽ không triển khai bất kỳ binh lính nào đến các vùng chiến sự và chỉ tham gia không kích ở Iraq chứ không phải ở Syria.

Báo Le Monde (Pháp) ghi nhận trong phiên tranh luận của Quốc hội, Thủ tướng David Cameron khẳng định không có trở ngại pháp lý nào ngăn cản Anh tham gia không kích ở Syria. Tuy nhiên, ông khôn khéo không đòi không kích ở Syria để tránh đối đầu với phe đối lập Công đảng bởi phe đối lập đòi Hội đồng Bảo an LHQ phải có nghị quyết cho phép trước đã.

200 người biểu tình hòa bình ở London (Anh) hôm 25-9 do lo ngại nước Anh tham chiến lần thứ ba ở Iraq. Ảnh: AP

Mặt trận Syria khác mặt trận Iraq

Anh và Pháp là hai đồng minh thân cận của Mỹ, dù vậy máy bay Mỹ ném bom Nhà nước Hồi giáo ở Iraq từ ngày 8-8 nhưng Anh chỉ mới quyết định tham gia hôm 25-9, còn Pháp gật đầu hôm 18-9. Về không kích ở Syria, Anh và Pháp đều lắc đầu.

Thật ra mặt trận thứ hai (Syria) khác mặt trận thứ nhất (Iraq) ở nhiều điểm:

● Tại Iraq, chính phủ Iraq đã lên tiếng đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Chính phủ do Thủ tướng Haider al-Abadi đứng đầu được xem là chính phủ đại diện hợp pháp cho nhân dân Iraq. Đây là khuôn khổ pháp lý để Pháp, Anh tham gia chiến dịch không kích do Mỹ mở màn. Ngày 19-9, Hội đồng Bảo an LHQ cũng đã thông qua nghị quyết khuyến khích cộng đồng quốc tế hỗ trợ chính phủ Iraq chống Nhà nước Hồi giáo.

● Còn tại Syria, chiến dịch không kích của Mỹ và năm nước Ả Rập không được Syria cho phép trước. Hội đồng Bảo an LHQ cũng chưa chuẩn thuận. Giữa tháng 8, tổ chức Liên minh Quốc gia Syria đã kêu gọi quốc tế yểm trợ quân sự chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, EU và Mỹ đã thừa nhận tổ chức này là đại diện hợp pháp của nhân dân Syria, tuy nhiên tổ chức này không được xem là chính phủ Syria.

Trong khi đó, chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đã yêu cầu muốn đánh Nhà nước Hồi giáo phải được Syria cho phép trước nhưng Mỹ lại tuyên bố không hợp tác.

Không đủ cơ sở pháp lý

Giải pháp ổn thỏa nhất về pháp lý để tấn công Nhà nước Hồi giáo ở Syria là Hội đồng Bảo an LHQ phải ban hành nghị quyết.

Mỹ viện lẽ chính phủ Iraq đã cho phép đánh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, tuy nhiên căn cứ của Nhà nước Hồi giáo trải dài từ Iraq sang Syria nên ném bom sang Syria là hợp lẽ. Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power bảo đảm Iraq đã kêu gọi giúp đỡ tấn công Nhà nước Hồi giáo không chỉ ở Iraq mà còn tấn công các cơ sở của Nhà nước Hồi giáo ở nước ngoài.

Tuy nhiên, báo New York Times đặt vấn đề: Mỹ không kích ở Syria còn nhắm đến tổ chức khủng bố Khorasan (có liên hệ với Al Qaeda) để ngăn chặn chúng tấn công Mỹ và châu Âu. Như vậy đâu phải không kích chỉ để giúp Iraq?

Điều 51 Hiến chương LHQ quy định về quyền tự vệ cá nhân hay tập thể chính đáng. Dù vậy Mỹ không thể viện dẫn điều này bởi Mỹ không bị Nhà nước Hồi giáo đe dọa tấn công trực tiếp như các nước giáp giới Syria.

Mỹ cũng có thể lập luận không kích ở Syria vì lý do nhân đạo (bảo vệ nhân dân Syria tránh Nhà nước Hồi giáo truy bức). Lập luận này xem ra khá chông chênh! Trong ba năm rưỡi nội chiến ở Syria, chưa khi nào Mỹ đưa ra lập luận này. Vả lại muốn can thiệp quân sự vì lý do nhân đạo cũng phải được Hội đồng Bảo an LHQ cho phép.

HOÀNG DUY