Anh rò rỉ văn kiện mật về chiến tranh Iraq

Tài liệu mật mà tờ báo trên công khai bao gồm các “Báo cáo hành động” do các cấp chỉ huy quân đội Anh viết, hai văn bản “Những bài huấn luyện tổng thể” liên quan đến chiến tranh và thời gian chiếm lĩnh do quân đội chỉnh lý cùng một loạt bài phỏng vấn các nhân vật quân sự cấp cao được tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra do chính phủ ủy quyền.

Tất cả cho thấy Anh đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược Iraq từ tháng 2-2002. Theo Telegraph, Tướng Graeme Lamb, người đứng đầu lực lượng đặc biệt Anh cho biết ông đã “chuẩn bị cho chiến tranh từ năm 2002”. Trong khi đó, tháng 7-2002, Thủ tướng đương thời Tony Blair nói với các nghị sĩ rằng không có sự chuẩn bị nào cho cuộc chiến tranh này.

Hiện Bộ Quốc phòng Anh vẫn từ chối bình luận về các tin tức liên quan.

Theo GIA VINH (ANTĐ/Chinanews)