Anh thuê thêm 1.900 điệp viên để chống IS

Anh đã phải tăng cường hệ thống phòng thủ của mình sau khi các âm mưu chống lại đất nước này ngày càng tăng và liên tiếp các cuộc tấn công đã diễn ra ở Paris, Tunisia và các nơi khác.





Là một phần trong cuộc đánh giá an ninh quốc phòng năm năm, dự kiến được công bố vào ngày 23-11 sắp tới, Anh đã quyết định tăng cường thêm 1.900 nhân viên tại các cơ quan gián điệp MI5 và MI6 và cơ quan nghe lén GCHQ của mình. Đồng thời Anh cũng dành ra 2 tỉ bảng Anh vào năm 2020 để đẩy mạnh các lực lượng đặc biệt của mình, bao gồm đầu tư vào các trang thiết bị thông tin liên lạc, vũ khí và phương tiện.

Vào hôm 16-11, ông Cameron cũng đã cam kết sẽ tăng cường an ninh hàng không sau vụ tai nạn máy bay Nga ở Ai Cập vào tháng trước, khi mà phía Anh tin rằng do đánh bom. Ông cũng yêu cầu tiến hành các cuộc kiểm tra an ninh nhanh chóng tại một số sân bay trên toàn thế giới, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi và những sân bay tập trung đông người Anh.



Cảnh sát bảo vệ Tòa nhà Quốc hội ở London, Anh vào ngày 14-11-2015 trong một chương trình bảo mật cao sau các cuộc tấn công tại Paris.

Những cuộc kiểm tra sẽ được bắt đầu tiến hành trong khoảng hai tháng tới và tập trung vào các biện pháp như sử dụng máy quét hành khách, quét hành lý, thu giữ hành lý… Những biện pháp tăng cường an ninh đặt ở các sân bay có nguy cơ bị tấn công cao trong năm qua cũng sẽ được đưa ra xem xét và vào 17-11 tại Hội đồng An ninh Quốc gia, các chính sách an ninh hàng không Anh cũng sẽ được thảo luận.

Thủ tướng Cameron cho biết dự định trong năm năm tới sẽ tăng hơn gấp đôi chi tiêu của chính phủ dành cho công tác an ninh hàng không từ mức hiện tại khoảng 9 triệu bảng (tương đương 13,7 triệu đô la) một năm.

Việc tăng thêm ngân sách này sẽ cho phép tăng thêm cán bộ an ninh hàng không để đánh giá thường xuyên tình trạng an ninh tại các sân bay trên khắp thế giới cũng như tăng cường tư vấn, đào tạo và cung cấp trang thiết bị cho các nước khác nhằm giúp các nước này tăng cường an ninh tại các sân bay. Bên cạnh đó, chính phủ Anh cũng sẽ cung cấp ngân sách cho hoạt động nghiên cứu công nghệ soi chiếu và phát hiện các mối đe dọa mới.