Annie Le bị sát hại “có khả năng là Einstein tương lai”

- Đây là lần thứ hai sinh viên Đại học Yale bị sát hại. Vụ đầu tiên xảy ra vào tháng 12-1998. Một sinh viên 21 tuổi bị đâm 17 nhát, đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Cảnh sát đã đưa một giáo sư trong trường vào diện nghi vấn nhưng không đủ bằng chứng kết tội. - Hồi tháng 2, Annie Le có viết một bài báo đăng trên tạp chí Đại học Yale với tựa đề: Tội ác và an toàn ở New Haven. Trong bài báo có đoạn: “Như mọi thành phố khác, New Haven cũng có những mối hiểm nguy riêng. Nhưng bằng sự khôn khéo của mình, ta có thể tránh trở thành nạn nhân của những nguy hiểm đó”. Nhưng rồi cô đã không tránh được.