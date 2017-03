Anonymous tấn công dồn dập đánh sập 20.000 tài khoản IS

Trong một video thứ hai được đăng hôm 20-11 trên Youtube, đại diện Anonymous thông báo hơn 20.000 tài khoản Twitter liên quan đến IS đã "ra đi". Vài ngày trước đó, số tài khoản bị đánh sập là 5.500.



Anonymous đã "tuyên chiến" với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi IS nhận trách nhiệm các vụ khủng bố tại Paris làm 129 người thiệt mạng hồi tuần trước (13-11). Với chiến dịch #OpParis bắt đầu từ hôm 15-11, nhóm hacker nổi tiếng này tuyên bố sẽ làm tê liệt đường dây truyền bá và tuyển mộ của IS.

"Đây chính là lúc nhận ra rằng phương tiện truyền thông xã hội là một nền tảng vững chắc mà bọn IS dùng để tuyên truyền" - một phát ngôn viên của Anonymous trong video mới đăng cho biết. “Đồng thời phương tiện truyền thông xã hội đã chứng minh được nó là một loại vũ khí tiên tiến" - người này tiếp tục.



Nhóm hacker Anonymous tuyên bố đã đánh sập 20.000 tài khoản Twitter liên quan IS trong một video thứ hai mới đăng. (Ảnh: BBC)

Đại diện Anonymous cũng nói rằng: "Tất cả chúng ta phải phối hợp cùng nhau và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để loại bỏ các tài khoản thuộc về những kẻ khủng bố".

"IS - chúng tao sẽ săn lùng các ngươi, đánh sập các trang web, tài khoản, email của các ngươi và sẽ vạch trần danh tính các người. Từ giờ trở đi, sẽ không có nơi an toàn để các ngươi truy cập trên mạng Internet. Các ngươi sẽ bị đối xử như một loại virus và chúng ta là thuốc chữa" - người này khẳng định.

Nhóm cũng đã công bố một số hướng dẫn nhằm dạy người dùng mạng cách đột nhập vào các trang web của IS và tấn công các tài khoản của chúng trên mạng xã hội. Việc đồng loạt nhiều tài khoản Twitter của IS bị đánh sập đồng nghĩa với việc chiến dịch truyền bá và tuyển mộ tân binh của chúng sẽ bị ảnh hưởng.