Áp lực quan trường

Từ tháng 2 đến cuối năm 2009 đã có 13 quan chức Trung Quốc chết bất thường. Đặc biệt trong tháng 12 có sáu quan chức tự tử. Chức vụ người chết từ cấp trưởng phòng đến phó chủ tịch UBND TP. Cách chết từ cắt cổ tay đến treo cổ, trong đó hơn phân nửa nhảy lầu.

Ông Hà Nhật Huy (chủ nhiệm khoa Tâm lý BV Cảnh sát tỉnh Quảng Đông) nhận định có ba nguyên nhân:

- Cuộc sống hủ bại bị vạch trần, không chịu nổi áp lực phải chịu tội nên chết để trốn tránh trách nhiệm hoặc để bảo vệ gia đình.

- Áp lực công việc lớn, tâm lý bị tổn thương dẫn đến trầm cảm.

- Bị đồng nghiệp và cấp trên loại trừ.

Theo kết luận điều tra đã công bố, trong 13 quan chức chết bất thường có ba người chết do tai nạn gồm đang tập thể dục thì bất cẩn rơi từ trên cao xuống, say rượu ngã lầu và tự dưng ngã lầu do trầm cảm.

Ảnh: Nhật báo Tài chính của Trung Quốc.

10 người còn lại đều chết vì tự tử gồm ba người tự tử chưa rõ nguyên nhân, bốn người tự tử không liên quan đến tham nhũng và ba người tự tử có yếu tố tham nhũng.

Ba người tự tử chưa rõ nguyên nhân gồm Thẩm Trung Lương (cục trưởng Cục Thuế huyện Xạ Dương, tỉnh Giang Tô), Mã Lan Phương (phó giám đốc Sở Thuế vụ TP Lan Châu, tỉnh Cam Túc) và Triệu Hiến Xuân (phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khu tự trị Hồi Ninh Hạ).

Trong bốn người tự tử không do tham nhũng có Cát Tường (cục trưởng Cục Giáo dục huyện Úy, tỉnh Hà Bắc) do lo lắng về tình hình thiếu than sưởi ấm mùa đông cho học sinh; Ân Dũng (cục trưởng Cục Tài chính huyện Cố Trấn, tỉnh An Huy) do sức khỏe kém; Châu Tân (cục trưởng Cục Thương mại TP An Khánh, tỉnh An Huy) do dự án lò mổ gia súc tập trung tiến hành không thuận lợi; và Nghê Linh Muội (phó chủ tịch UBND TP Hồ Châu, tỉnh Triết Giang) do trầm cảm.

Chủ nhiệm khoa Quản lý hành chính Đại học Nhân dân Mao Thọ Long cho rằng người Hoa vốn có quan niệm “người chết là trên hết”, do đó không nên công bố thông tin không tốt về quan chức đã chết.

Bà Lâm Triết là giáo sư Trường Đảng trung ương lại cho rằng cử tri có quyền biết thông tin về quan chức và thông lệ trên thế giới vẫn vậy. Bà chỉ đề nghị cân nhắc hình thức công bố và thời điểm công bố thông tin.

Báo chí Trung Quốc nhận định hiện tượng quan chức tự tử liên tục trong mấy năm gần đây đã phản ánh ba thách thức lớn trong quan trường:

Thách thức về pháp luật: Môi trường làm việc thể hiện nạn tranh giành quyền lực. Một số quan chức thích đấu người khác, từ đó nảy sinh hiện tượng bài trừ, bè phái, tập đoàn lợi ích.

Thách thức về đạo đức: Giao tiếp trong quan trường không đáng tin cậy, thật giả lẫn lộn. Những lời nịnh hót và phục tùng được tán dương. Nhiều quan chức có sở trường “gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ”. Quan chức ngay thẳng bị o ép dẫn đến trầm cảm.

Thách thức về uy tín lãnh đạo: Làm thế nào để tạo ra môi trường chính trị cho người liêm khiết? Làm thế nào để quan chức không muốn, không thể và không dám tham nhũng? Đó là những vấn đề đáng suy nghĩ.

Tự tử có yếu tố tham nhũng 1. Ô Tiểu Thanh (nguyên cục trưởng Cục Thi hành án TP Trùng Khánh) tự tử trong nhà giam. Thanh bị bắt trong chiến dịch chống xã hội đen ở Trùng Khánh. 2. Dương Khoan Sinh (phó chủ tịch UBND TP Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam) cắt cổ tay, cho điện giật rồi nhảy lầu. Ông để lại di thư nói không có tội trong khi cơ quan điều tra tìm thấy nơi ông ở phong bì 210.000 nhân dân tệ (525 triệu đồng VN). Vụ án chưa có kết luận. 3. Trương Hỉ Võ (nguyên chủ nhiệm Trung tâm Giám sát quản lý thảo nguyên thuộc Bộ Nông nghiệp) tự tử sau khi bị điều tra tham nhũng kinh tế. Ông đã tự giác nộp lại tiền nhận hối lộ.

HOÀNG HẠNH (Theo Nhân dân nhật báo)