APEC hợp tác vì tăng trưởng toàn cầu

Chiều 7-10, hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 đã khai mạc trên đảo Bali (Indonesia). Hội nghị có chủ đề Châu Á-Thái Bình Dương tự cường: Động lực của tăng trưởng toàn cầu.

APEC hợp tác và nỗ lực hơn nữa

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ghi nhận châu Á tiếp tục là động lực của tăng trưởng kinh tế toàn cầu dù tốc độ hồi phục kinh tế trong khu vực không ngang nhau. Ông nhấn mạnh: “Vào thời điểm khó khăn này, các nền kinh tế APEC nên tăng cường hợp tác và nỗ lực hơn nữa nhằm duy trì khả năng phục hồi của chúng ta và vai trò của chúng ta với tư cách là trụ cột và vành đai an toàn của tăng trưởng toàn cầu”.

Dự kiến ngày 8-10 hội nghị cấp APEC sẽ ra tuyên bố chung. Theo hãng tin Kyodo (Nhật), dự thảo tuyên bố chung ghi nhận các nhà lãnh đạo nhất trí hướng đến mục tiêu hội nhập toàn diện các nền kinh tế trong khu vực, cam kết hướng đến các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020, tiếp tục theo đuổi khu vực mậu dịch tự do toàn châu Á-Thái Bình Dương, cam kết ủng hộ hệ thống thương mại đa phương.

Chủ tịch Trương Tấn Sang gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bên lề hội nghị cấp cao APEC ngày 7-10. Ảnh: REUTERS

Trước đó, tại phiên bế mạc của hội nghị cấp cao giám đốc điều hành (CEO) APEC lần thứ 9 trong ngày 7-10, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) đã đưa ra nhiều khuyến nghị đối với 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Các khuyến nghị kêu gọi tăng tốc tự do hóa thương mại và đầu tư, nâng cao tính kết nối của chuỗi cung cấp đối với hàng hóa và dịch vụ khu vực thông qua hội nhập kinh tế khu vực. ABAC cũng đề nghị thành lập ngay Diễn đàn Tài chính châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã kêu gọi các nước thành viên APEC dẫn dắt thế giới trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng tân tiến ở các lĩnh vực như năng lượng và vận tải. Ông nói Nhật sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn để đạt đến mục tiêu này.

Bên lề hội nghị cấp cao APEC, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bà kêu gọi Trung Quốc gây áp lực buộc CHDCND Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân để tập trung phát triển kinh tế.

Hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin trong ngày 7-10, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã có một loạt các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo các nước.

Trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sắp thăm chính thức Việt Nam. Ông Tập Cận Bình đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí hai bên cần nỗ lực hiện thực hóa các tiềm năng của Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật (EPA), trao đổi các mối quan tâm chung và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP).

Chủ tịch nước đề nghị Nhật hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam tái cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, thành lập các khu công nghiệp chuyên sâu, đào tạo nhân lực chất lượng cao...

Tại cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước với Thủ tướng New Zealand John Key, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các phương hướng đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng John Key khẳng định New Zealand tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam để hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’ Neill, Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Papua New Guinea, sẵn sàng làm cầu nối để Papua New Guinea hợp tác với Đông Nam Á và ASEAN.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã chứng kiến hai bộ trưởng Ngoại giao thay mặt Chính phủ hai nước ký kết Chương trình hành động giai đoạn 2014-2018 triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Tại buổi hội kiến với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, hai bên khẳng định cần bảo đảm thực hiện nghiêm túc Tuyên bố nguyên tắc sáu điểm của ASEAN, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc. Hai bên cũng đã trao đổi về các phương hướng lớn nhằm phát huy hiệu quả các cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát biểu tại cuộc tọa đàm với lãnh đạo gần 20 tập đoàn, công ty lớn đại diện Liên minh Doanh nghiệp Mỹ tại APEC.

Trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, hai bên nhất trí hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải tại các vùng biển như biển Đông, biển Hoa Đông có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển chung khu vực; các nước liên quan cần giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế. Theo hãng tin Kyodo (Nhật), Thủ tướng Shinzo Abe đã đề nghị Việt Nam tác động CHDCND Triều Tiên để giúp giải quyết vấn đề bắt cóc con tin người Nhật.

LÊ LINH