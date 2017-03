APEC không bàn đến biển Đông?

Trung Quốc triển khai trái phép máy bay ra đảo Phú Lâm Tạp chí The Diplomat (Nhật) ngày 10-11 dẫn nguồn từ báo chí Trung Quốc đưa tin Trung Quốc đã triển khai trái phép máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư J-11BH/BHS ra đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Trên đảo có sân bay duy nhất đang hoạt động trên biển Đông. Chưa rõ số lượng máy bay được điều động và lộ trình điều động. Trao đổi với tạp chí Mỹ Defense News, nhà phân tích Bonnie Glaser nhận định máy bay Trung Quốc không thể hoạt động lâu dài do không khí có muối biển Đông sẽ làm hỏng máy bay nhanh chóng. Chuyên gia Alexander Huang lưu ý có thể Trung Quốc có ý đồ thử nghiệm cấu trúc, thiết bị và hệ thống chiến đấu của máy bay trong điều kiện biển Đông. J-11BH/BHS trang bị tên lửa thuộc Sư đoàn không quân số 8 của hải quân đóng ở tỉnh Hải Nam. Các máy bay mới tham gia tập trận “chiến thuật không chiến thực tế” ở biển Đông. Máy bay có một chỗ ngồi, hai động cơ, do Tập đoàn Thẩm Dương sản xuất theo mẫu của máy bay Nga Sukhoi Su-27. Tạp chí The Diplomat nhận định sự kiện Trung Quốc triển khai máy bay J-11BH/BHS sẽ tạo thêm trở ngại cho các máy bay tuần tra Mỹ hoạt động giám sát Trung Quốc ở biển Đông vì máy bay Trung Quốc ở đảo Phú Lâm có thể mở rộng phạm vi hoạt động trên biển Đông đến 360 km thay vì xuất phát từ đảo Hải Nam. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải có chọn lựa rõ ràng cho tương lai: Hoặc họ có thể trở thành một thành phần có trách nhiệm, hoặc có thể tiếp tục để cộng đồng quốc tế chống lại họ. Nghị sĩ J. RANDY FORBES