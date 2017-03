APEC với mối lo TPP

Tiếp tục theo đuổi dù có Mỹ hay không Tại cuộc họp báo hôm 19-11 (giờ địa phương) ở Lima, người phát ngôn thủ tướng Nhật Yasuhisa Kawamura cho biết trong hội nghị trước đó, các nhà lãnh đạo của 12 nước ký kết TPP đã tiếp tục khẳng định cam kết phê chuẩn TPP ở từng nước. Ông cho biết phía Mỹ hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để làm cho nước Mỹ và nhân dân Mỹ hiểu rõ tầm quan trọng của TPP. Kênh truyền hình Channel NewsAsia ghi nhận thông báo nêu trên rất có ích vì hội nghị TPP không ra tuyên bố như thường lệ. Ông Yasuhisa Kawamura giải thích hội nghị không phát tuyên bố vì chỉ mới 10 ngày sau bầu cử Mỹ, còn quá sớm để xác định chính sách phù hợp với chính quyền mới của Mỹ. Trong khi đó hôm 18-11, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo thông báo sáu nước gồm Mexico, Nhật, Úc, Malaysia, New Zealand và Singapore sẽ tiếp tục theo đuổi TPP dù có Mỹ hay không. Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC Allan Bollard đánh giá nếu Mỹ rút khỏi TPP, 11 nước còn lại vẫn có phê chuẩn hiệp định. Còn Thủ tướng New Zealand John Key ghi nhận các nước thành viên TPP vẫn có thể sửa đổi TPP sao cho Donald Trump có thể chấp nhận được. Bộ trưởng Ngoại thương Canada Chrystia Freeland tuyên bố quan điểm của chính phủ Canada về TPP không thay đổi và quyết định phê chuẩn TPP thuộc về nhân dân Canada. Bà giải thích: “Đây là điều chúng tôi có thể nói với người dân và doanh nghiệp Canada. Trước tiên, điều quan trọng là Canada phải có nền kinh tế mở và toàn cầu. Khi có làn sóng bảo hộ ở nhiều nước, đây là thách thức và cũng là cơ hội cho Canada. Đây là cơ hội để kêu gọi các nước và các doanh nghiệp nước ngoài rằng Canada là một quốc gia mở cửa cho đầu tư và di dân”. _____________________________________ 12 nước trong khu vực ký kết TPP gồm Nhật, Singapore, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Úc, New Zealand, Canada, Chile, Mexico, Peru và Mỹ. _____________________________________ Nụ hôn của thần chết đối với TPP (Cựu đại sứ Canada tại Tổ chức Các nước châu Mỹ Allan Cullham so sánh như thế sau khi ông Trump muốn

tăng cường chủ nghĩa bảo hộ và Tổng thống Obama không đưa TPP ra Quốc hội phê chuẩn)