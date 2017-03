ASEAN nhất trí sớm hoàn tất COC

Trang web Chính phủ Việt Nam đưa tin ngày 25-4, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh đến tăng cường quan hệ với các đối tác, xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết, thịnh vượng và hướng tới người dân. Thủ tướng đã kêu gọi ASEAN cần đoàn kết và phát huy tiếng nói chung vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông. Bên lề hội nghị, trong hai ngày 24 và 25-4, Thủ tướng đã hội kiến với quốc vương Brunei, tiếp xúc với tổng thống Indonesia, thủ tướng Thái Lan, tổng thống Philippines, thủ tướng Singapore. Thủ tướng và các nhà lãnh đạo khẳng định quan điểm: Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trên biển Đông là quan tâm và là lợi ích chung của ASEAN và các nước liên quan.