ASEAN, Trung Quốc bàn chuyện hợp tác

Báo Inquirer (Philippines) ngày 15-7 dẫn lời chuyên gia an ninh Indonesia Andi Widjajanto thuộc ĐH Indonesia, thành viên nhóm quan sát hoạt động của hệ thống quốc phòng Indonesia rằng Trung Quốc đã bắt đầu lộ rõ ý định tiến đến bá chủ khu vực khi triển khai tàu chiến trên biển Đông vào tháng 5-2008. Ông Widjajanto cảnh báo các nước ASEAN rằng Trung Quốc có kế hoạch bá chủ quyền lực trong khu vực vào năm 2020 và có thể sẽ trở thành nước quyền lực nhất thế giới vào năm 2050. Theo ông Widjajanto, từ sau năm 2020, Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên tàn nhẫn và sẽ gây chiến với các nước ASEAN. Do vậy ASEAN cần xử trí thật khôn ngoan để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng khu vực. Theo ông Widjajanto, hiện nhiều nước ASEAN đang tăng năng lực quân sự của mình mà ưu tiên ban đầu là tăng sức mạnh hải quân. Indonesia cũng đang có kế hoạch hiện đại hóa quân sự, mua 10 tàu ngầm, bốn tàu khu trục trong 10 năm (2014-2024). Tuy nhiên, ông Widjajanto đề nghị chính phủ Indonesia tăng ngân sách cho an ninh quốc phòng hơn nữa. __________________________________________________ Tranh chấp biển Đông đã trở thành một mối quan ngại chiến lược nghiêm trọng, vì tranh chấp bao gồm Trung Quốc, một nước mạnh đang nổi trong khu vực vốn vẫn giữ kín quan điểm và mong muốn thật sự của mình với cộng đồng quốc tế. Báo JAKATAR POST (Indonesia) ngày 14-7