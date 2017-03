ASEAN-Trung Quốc: Thảo luận thúc đẩy COC

Ấn Độ, Úc tăng cường quan hệ quốc phòng Ấn Độ và Úc sẽ tiến hành hàng loạt sáng kiến hợp tác quốc phòng theo tuyên bố chung sau hội đàm giữa bộ trưởng Quốc phòng hai nước ở Canberra (Úc) trong hai ngày 4 và 5-6. Hai bên nhất trí tiếp tục họp bộ trưởng Quốc phòng thường xuyên, đối thoại quốc phòng song phương về an ninh hàng hải, xây dựng lòng tin và hiểu biết giữa hải quân. Tàu chiến Ấn Độ sẽ tham gia tập trận ở Sydney (Úc) vào tháng 10. Hai bên sẽ tập trận hải quân chung vào năm 2015. Theo báo The Times of India (Ấn Độ) ngày 6-6, trước thái độ cứng rắn ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở biển Đông, hai bên nhấn mạnh an ninh và tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế là quan trọng đối với châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. DUY KHANG