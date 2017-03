Australia: Tranh luận về việc đóng cửa các động mại dâm

Mặc dù quy định có khác nhau, mãi dâm nói chung được nhìn nhận là hợp pháp ở nhiều nơi và các động mãi dâm được khống chế bởi luật quy hoạch.

Tuy nhiên, thị trưởng hội đồng vùng Hills Shire ở Sydney tin rằng, không thể tồn tại dạng công nghiệp tình dục trong quận được gọi là "Vành đai Kinh thánh", nơi có một trong số các giáo hội lớn nhất Australia. Peter Dimbrowsky nói với các phóng viên nước ngoài rằng cộng đồng nên có quyền cấm mở nhà thổ: Lập luận của chúng tôi là mại dâm không nên có mặt ở khu vực này (Sydney) hay bất kỳ khu vực nào khác quý trọng cuộc sống gia đình".

Các nghị viên của Hills Shire gần đây bác bỏ một dự án xây nhà thổ và đang đòi thay đổi luật của bang để chính quyền địa phương có thể tham gia, ví dụ như quy định về chỗ đậu xe và khoảng cách từ nhà thổ tới nhà ở.

Janelle Fawkes thuộc tổ chức Scarlet Alliance (đại diện cho những người bán dâm), giải thích: "Công nghiệp tình dục cũng không khác gì các ngành kinh doanh khác nếu xét về qui định. Ngành này được hội đồng địa phương quản lý về khu vực và quá trình nộp đơn phát triển, và cũng được hệ thống y tế quy định. Người ta cũng công nhận người bán dâm là nhân viên hợp pháp và do vậy bị đóng thuế và nhận phúc lợi như những nhân viên khác".

Tranh luận về tương lai của các luật này ở nhiều nơi trên nước Australia diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quyền tỏ ý có thể "xem lại" khả năng phi hình sự hóa mãi dâm sau khi có cáo buộc về ba phụ nữ bị giết ở miền bắc England. Tại Quốc hội bang New South Wales, dân biểu Gordon Moyes, từ nhóm Family First, tin rằng xã hội sẽ bị tổn hại do hợp pháp hóa ngành tình dục, mà theo ông là bóc lột người dễ bị tổn thương.

"Chúng ta phải cải thiện luân thường đạo lý, và thật đáng tiếc là việc hợp pháp hóa mại dâm kể như đóng cái đinh vào quan tài của khuôn phép", ông nói.

Hoàng Thanh tổng hợp (ANTG)