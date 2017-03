Bà bầu đu người trên cửa sổ nhà hát trốn kẻ khủng bố Paris

Hình ảnh bà bầu liều mình đu người ở cửa sổ để tránh những tay súng và người đàn ông dũng cảm giúp cô. Ảnh: Telegraph

Người phụ nữ mang thai đã liều mình trèo ra bên ngoài cửa sổ để thoát thân khi nhà hát Bataclan bị tấn công - đây là nơi bị tàn sát đẫm máu nhất khiến 89 người thiệt mạng trong loạt tấn công liên hoàn ở Paris tối thứ Sáu 13-11.

“Cứu, cứu với, tôi đang mang thai, giúp tôi không tôi sẽ rơi xuống mất” - tiếng người phụ nữ gào thét tuyệt vọng được phát ra từ clip ghi lại bởi nhà báo Dainiel Psenny của tờ Le Monde - sống đối diện nhà hát Bataclan. Bên dưới khoảng 15 m, rất nhiều người khác đang bỏ chạy hỗn loạn trong tiếng súng nổ.

Trong giây phút ấy, thật may một người đàn ông lạ mặt đã dũng cảm ra khỏi nơi ẩn nấp để kéo cô đến nơi an toàn. Người anh hùng trên chỉ được biết đến với tên Sébastien. Người phụ nữ và đứa bé trong bụng may mắn thoát khỏi họng súng trong vụ tấn công.

“Có hai cửa sổ trước mặt tôi, cô ấy treo mình lơ lửng ở một trong hai cửa sổ và cầu xin mọi người phía dưới đỡ khi cô ấy nhảy xuống. Nhưng bên dưới là một đám đông hỗn loạn. Tôi trèo ra ngoài qua một cửa sổ khác và bám vào một cửa thông gió cách mặt đất khoảng 15 m. Tôi bám ở đó khoảng năm phút và sau đó người phụ nữ mang thai không thể bám trụ lâu hơn nữa đã yêu cầu tôi giúp cô ấy được trở lại bên trong” - Sébastien kể lại.

Giữa những loạt súng chói tai, Sébastien đã dũng cảm quay trở lại bên trong và kéo người phụ nữ vào, hai người tách nhau ngay sau đó và Sébastien không biết phụ nữ này đi đâu.

Sébastien cho biết thêm sau khi giúp người phụ nữ, anh quay trở lại nơi ẩn náu cũ của mình dù không an toàn lắm.

Frans Torreele, bạn của người phụ nữ, cho biết cả cô và đứa bé trong bụng đều an toàn. Những người bạn của bà bầu đã giúp cô đăng tin trên mạng để tìm và gửi lời cám ơn tới ân nhân.

Ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương khi những kẻ khủng bố tấn công liên hoàn khắp Paris tối 13-11 (giờ địa phương). Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.