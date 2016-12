Bà Choi Soon-sil bác bỏ mọi cáo buộc

Bà đã bác bỏ mọi cáo buộc nêu trong cáo trạng và đề nghị làm rõ bằng chứng. Luật sư của bà Choi ghi nhận trong cáo trạng có tám điểm cáo buộc Tổng thống Park Geun-hye về tội thông đồng nhưng không có bằng chứng nào chứng minh hành vi đồng lõa với tổng thống.



Cựu cố vấn tổng thống An Chong-bum và cựu trợ lý tổng thống Jeong Ho-seong vắng mặt tại tòa. Luật sư của ông An không thừa nhận ông An quyên góp tiền trái phép cho hai quỹ Mir và K-Sports mà chỉ chuyển lời của tổng thống đến Hiệp hội Công nghiệp Hàn Quốc mà thôi.

Tổ điều tra của công tố viên đặc biệt đã đưa ra các nhận xét như sau:

• Bà Choi Soon-sil đã nhận danh sách đề nghị bổ nhiệm trong chính phủ và có sửa đổi rồi chuyển danh sách lại cho tổng thống.

• Bà Choi can thiệp vào công tác bổ nhiệm thông qua trợ lý tổng thống Jeong Ho-seong. Tổng thống có thể biết bà Choi sửa danh sách đề nghị bổ nhiệm.

Trước đó, cơ quan công tố đã truy tố ông Jeong tuồn 47 tài liệu mật của tổng thống cho bà Choi và các tài liệu về ngoại giao, kinh tế và chính sách về thể thao.

Trong ngày 19-12, các đảng đối lập đã chỉ trích Tổng thống Park Geun-hye chưa có ý thức tự phê bình và đang câu giờ.