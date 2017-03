Bà Clinton lập kỷ lục mới trong mùa bầu cử?

BBC ngày 11-12 cho hay theo dữ liệu từ Văn khố Quốc gia Mỹ và chuyên trang phân tích bầu cử Mỹ độc lập The Cook Political Report, kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành hơn 2,5 triệu phiếu phổ thông so với đối thủ Donald Trump, tương ứng với tỉ lệ ủng hộ của cử tri là 48% và 46%, dù rằng người chiến thắng chung cuộc và chính thức trở thành tổng thống Mỹ là ông Donald Trump.

Theo BBC, bà Clinton là trường hợp thứ năm về việc ứng viên tổng thống giành được số phiếu phổ thông cao hơn so với ứng viên còn lại nhưng vẫn phải chấp nhận thua cuộc do không vượt trội về số phiếu đại cử tri của từng bang, qua các mùa bầu cử Mỹ. Tính cả năm lần đó, bà Clinton hiện là người dẫn đầu về tổng số phiếu phổ thông.



Bà Hillary Clinton đã giành hơn 2,5 triệu phiếu phổ thống so với đối thủ Donald Trump. Ảnh: BBC

Thực tế, ngoại trừ chiến thắng của nghị sĩ Obama trong cuộc bầu cử năm 2008, cũng đồng thời là tổng thống da màu đầu tiên, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã giành được nhiều phiếu phổ thông hơn bất kỳ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử bầu cử Mỹ.



Lần gần đây nhất khi một ứng viên tổng thống giành nhiều phiếu phổ thông hơn nhưng không đắc cử là trong cuộc bầu cử năm 2000. Vào lúc đó, cựu Tổng thống George W Bush nhận được ít hơn 500.000 phiếu phổ thông so với đối thủ Al Gore. Tuy nhiên, cách biệt này vẫn còn rất nhỏ so với chệnh lệnh 2,5 triệu phiếu giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump trong kỳ bầu cử năm nay.

Một trong những nguyên do lý giải việc cựu đệ nhất phu nhân Mỹ giành được số phiếu phổ thông cao như vậy là do dân số Mỹ gia tăng trong vòng một thế kỷ qua. Năm nay, có tới 200 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu, con số cao nhất trong lịch sử Mỹ. Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8-11, ông Trump giành được 306 phiếu đại cử tri so với bà Clinton là 232 phiếu.