Bà Clinton sẽ chống IS mạnh mẽ hơn ông Obama?

Phát biểu tại Hội đồng về Quan hệ Đối ngoại ở New York hôm 19-11, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đưa ra quan điểm của mình trong cuộc chiến chống lại IS trong bối cảnh vừa xảy ra các cuộc tấn công ở Paris làm 129 người thiệt mạng hồi tuần trước.



"Mục tiêu của chúng ta không phải là để ngăn chặn hay kiềm chế IS mà là đánh bại và tiêu diệt IS" - bà Clinton nhấn mạnh. Bà Clinton cho rằng Mỹ nên tăng cường các cuộc không kích và triển khai thêm lực lượng đặc nhiệm để phát hiện các mục tiêu cũng như phối hợp cùng các lực lượng sẵn sàng chiến đấu ở Iraq và Syria để giành lại những phần lãnh thổ đã bị IS đánh chiếm.



Bà Hillary Clinton cho rằng Mỹ nên tăng cường các cuộc không kích chống IS và không nên gửi bộ binh Mỹ đến Trung Đông tham chiến. (Ảnh: CBC)

Tuy nhiên, bà Clinton phản đối việc triển khai một số lượng lớn bộ binh Mỹ tới Iraq và Syria. "Giống như Tổng thống Obama, tôi không nghĩ rằng chúng ta lại một lần nữa nên gửi 100.000 lính Mỹ tới Trung Đông tham chiến, đó không phải là một động thái khôn ngoan" - bà nói.

Thay vào đó, bà Clinton cho rằng "chúng ta (Mỹ) nên gửi thêm lực lượng đặc nhiệm và trao quyền cho các sĩ quan huấn luyện của chúng ta tại Iraq, chúng ta nên... dẫn đầu liên minh không kích, sử dụng cả máy bay chiến đấu và máy bay không người lái".

Bài phát biểu của bà Clinton được đưa ra một ngày sau khi ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa - ông Jeb Bush hôm 18-11 nói rằng Mỹ nên điều thêm bộ binh nước này đến Trung Đông để đánh IS.