Bà Clinton sẽ là thị trưởng New York?

Có tin đồn bà Hillary Clinton – cựu ứng viên tổng thống Dân chủ - sẽ trở thành thị trưởng New York trong năm nay.



Tin đồn này xuất phát từ giới chính trị gia New York vài tuần sau khi bà thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống 8-11-2016, rằng bà có thể sẽ đối đầu với Thị trưởng New York Bill de Blasio khi ông này tái ứng cử năm nay, và bà sẽ chiến thắng.

Từ tuần trước bắt đầu xuất hiện bàn tán về khả năng sẽ có một chiến dịch vận động giành ghế thị trưởng New York cho bà Clinton. Theo trang tin Newsmax, các thành viên đảng Dân chủ vốn không hài lòng với ông De Blasio – là thành viên Dân chủ - đang làm áp lực để bà Clinton vào cuộc. Thông tin của Newsmax nhanh chóng được các báo lớn ở New York như New York Times, New York Daily News đưa lại.



Bà Hillary Clinton phát biểu tại hội nghị của Quỹ Bảo vệ trẻ em ở Washington (Mỹ) ngày 16-11, 8 ngày sau thất bại bầu cử tổng thống. Ảnh: REUTERS



Tuy nhiên theo Reuters, cơ hội bà Clinton chấp nhận vào cuộc không nhiều. Chức thị trưởng của TP lớn nhất nước Mỹ là một chức vụ quan trọng, dù thế đây vẫn bị xem là một bước thụt lùi trong sự nghiệp chính trị của bà Clinton – vốn từng là Ngoại trưởng, Đệ nhất phu nhân, 2 lần tranh cử tổng thống trong đó lần gần nhất đã đi sát đích Nhà Trắng.

“Cơ hội điều này xảy ra là 0” – nhà khoa học chính trị Douglas Muzzio tại đại học Baruch College ở New York nhận định. Ông là một chuyên gia về chính trị TP New York.

Tới giờ bà Clinton vẫn chưa thông báo kế hoạch bà sẽ làm gì tiếp theo. Đại diện của bà Clinton không bình luận về tin đồn này khi Reuters liên lạc ngày 8-1.

Nói với CNN ngày 8-1, một người bạn gái thân thiết của bà Clinton - bà Neera Tanden cho biết bà Clinton muốn tập trung vào vai trò giúp đỡ trẻ em và các gia đình ở Mỹ.

“Tôi không nghĩ là bà sẽ chạy đua vào bất kỳ vị trí tranh cử nào nữa” – bà Tanden nói khi được hỏi liệu bà cho chạy đua vào ghế thị trưởng New York.



Thị trưởng New York Bill de Blasio từng ủng hộ bà Clinton trong cuộc đua tổng thống. Ảnh: EPA



Ông De Blasio là nhân vật cấp cao trong đảng Dân chủ, làm thị trưởng New York từ năm 2013, từng hứng khá nhiều chỉ trích, từng bị các nhà điều tra tham nhũng cấp bang và cả cấp liên bang điều tra chuyện gây quỹ chính trị của ông.

Ông De Blasio từng ủng hộ bà Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Đại diện ông De Blasio không bình luận về tin đồn này.

Nếu tin đồn thành sự thật, cơ hội chiến thắng của bà Clinton sẽ rất cao. Bà Clinton đã thắng hơn 80% lá phiếu phổ thông ở TP New York, mặc dù đây cũng là quê hương của đối thủ Cộng hòa Donald Trump – người đã đắc cử tổng thống chung cuộc.

Bà Clinton sinh trưởng ở Chicago (bang Illinois), chuyển về bang Arkansas sau khi cưới ông Bill Clinton, trở thành Đệ nhất phu nhân bang Arkansas rồi Đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà chuyển về bang New York từ năm 1999 để trở thành thượng nghị sĩ bang này. Hiện bà sống với chồng là cựu Tổng thống Clinton ở thị trấn Chappaqua cách TP New York 48km về phía bắc.