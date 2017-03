Bà Cốc Khai Lai nhận tội

8 giờ 30 sáng 9-8, Tòa án nhân dân trung cấp TP Hợp Phì (tỉnh An Huy) đã mở phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai, vợ nguyên bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai và đồng phạm Trương Hiểu Quân về hành vi sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Phiên tòa kéo dài 7 tiếng. Chiều cùng ngày, tòa quyết định ngừng xét xử và cho biết sẽ tuyên án sau.

Âm mưu đầu độc

Tân Hoa xã cho biết có hơn 140 người dự phiên tòa, trong đó có đại diện đại sứ quán và lãnh sự quán Anh ở Trung Quốc, một số đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân.

Hãng tin Reuters (Mỹ) ghi nhận cảnh sát đã được huy động bảo vệ cẩn mật phiên tòa. Các tuyến đường quanh tòa án bị phong tỏa. Bào chữa cho bị cáo Cốc Khai Lai là hai luật sư được chỉ định Khương Mẫn và Châu Du Hạo. Gia đình bị cáo đã khiếu nại lên Bộ Tư pháp xin được thuê luật sư riêng nhưng không thành.

Cáo trạng trình bày tại tòa nêu nạn nhân Neil Heywood là bạn lâu năm của gia đình Bạc Hy Lai. Bị cáo Cốc Khai Lai và con trai họ Bạc (ám chỉ Bạc Qua Qua) có mâu thuẫn quyền lợi kinh tế với nạn nhân. Do nạn nhân hăm dọa, bị cáo đã quyết định sát hại để bảo vệ con trai.

Bị cáo Cốc Khai Lai trong phiên xét xử tại TAND trung cấp TP Hợp Phì (tỉnh An Huy) ngày 9-8. ẢNH: CCTV

Bị cáo Cốc Khai Lai đã yêu cầu Trương Hiểu Quân, lúc đó là nhân viên văn phòng Thành ủy Trùng Khánh, mời Neil Heywood đến Trùng Khánh. Trương Hiểu Quân đã chở nạn nhân từ Bắc Kinh về Trùng Khánh.

Tại Trùng Khánh, Neil Heywood thuê phòng 1605 ở tầng 16 của khách sạn Lucky Holiday. Đêm 13-11-2011, Cốc Khai Lai đã đến phòng nạn nhân để uống rượu. Sau khi say nôn thốc tháo, nạn nhân nhờ Cốc Khai Lai lấy nước uống. Bị cáo đã đổ thuốc độc chuẩn bị sẵn (do Trương Hiểu Quân mang theo đến khách sạn) vào miệng nạn nhân.

Tội trạng quá rõ

VKSND TP Hợp Phì nhận định các tình tiết chuốc độc nạn nhân đến chết đã rất rõ ràng và bằng chứng phạm tội vững chắc. Hành vi của Cốc Khai Lai và Trương Hiểu Quân đã vi phạm Điều 232 Bộ luật Hình sự, vì vậy bị truy tố về tội giết người, trong đó Cốc Khai Lai giữ vai trò chủ mưu và Trương Hiểu Quân là tòng phạm.

Tòa án TP Hợp Phì đã thụ lý vụ án theo chỉ định của TAND Tối cao và đã tống đạt bản sao cáo trạng đến kịp thời cho hai bị cáo, đồng thời thông báo cho họ và gia đình các nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân cũng đã trình bày tại tòa.

Báo New York Times (Mỹ) cho biết sau khi phiên tòa kết thúc, Phó Chánh án Tòa án Hợp Phì Đường Nghĩa Can đã mở cuộc họp báo thông báo vụ án cho báo chí (phóng viên báo nước ngoài không được dự phiên tòa).

Ông giải thích hai bị cáo Cốc Khai Lai và Trương Hiểu Quân không phản đối cáo trạng, bị cáo Cốc Khai Lai hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo. Ông nói động cơ giết người do mâu thuẫn lợi ích kinh tế nhưng không nêu rõ mâu thuẫn gì.

Ông cho rằng nạn nhân Neil Heywood cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho cái chết của mình vì đã đe dọa đến an toàn cá nhân của con trai bị cáo Cốc Khai Lai nhưng không nói rõ đe dọa thế nào.

Cốc Khai Lai không bình thường

Phó Chánh án Đường Nghĩa Can cho biết bị cáo Cốc Khai Lai không kiểm soát được hành vi như người bình thường và các luật sư của bị cáo đã đề nghị giảm nhẹ tội cho thân chủ vì bị cáo đã hỗ trợ cơ quan điều tra làm rõ tội trạng của những người khác có liên quan.

Báo New York Times nhận định đây có thể là những tình tiết giảm nhẹ tội cho bà Cốc Khai Lai thoát án tử hình.

Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc không bình luận gì. Theo báo New York Times, luật sư Lý Hiểu Lâm do gia đình bị cáo Trương Hiểu Quân thuê cũng được phép dự phiên tòa. Luật sư này cho biết các luật sư được chỉ định đã bào chữa quyết liệt hơn ông tưởng. Tuy nhiên, ông cho rằng chứng cứ buộc tội chưa đầy đủ.

Báo Los Angeles Times (Mỹ) cho biết chứng cứ trình bày tại tòa chủ yếu là các bản khai có tuyên thệ của nhân chứng. Nhân chứng duy nhất có mặt là một nhân viên pháp y đã xét nghiệm tử thi nạn nhân Neil Heywood.

Hôm nay (ngày 10-8), tòa án sẽ xét xử bốn lãnh đạo công an bị truy tố vì che giấu hành vi phạm tội của bị cáo Cốc Khai Lai để trục lợi cá nhân. Bốn bị cáo gồm nguyên phó giám đốc Công an Trùng Khánh Quách Duy Quốc, nguyên đội trưởng Đội Điều tra hình sự Công an Trùng Khánh Lý Dương, nguyên giám đốc Công an quận Du Bắc Vương Bằng Phi và nguyên phó giám đốc Công an quận Sa Bình Bá Vương Trí.

Bà Cốc Khai Lai sinh ngày 15-11-1958, con gái tướng Cốc Cảnh Sơn. Thân phụ bà từng giữ nhiều vị trí trong chính phủ và bị ngồi tù trong thời Cách mạng Văn hóa. Bà tốt nghiệp cử nhân luật và thạc sĩ chính trị quốc tế ở ĐH Bắc Kinh, làm luật sư và doanh nhân. Bà là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai. Hai người kết hôn năm 1984. Con trai Bạc Qua Qua du học ở Anh và Mỹ. Sau khi giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và tố cáo bà đầu độc doanh nhân Anh Neil Heywood, ngày 10-4 bà bị bắt và ngày 26-7 bị truy tố.

LÊ LINH - ĐĂNG KHOA