Bà Cốc Khai Lai rồi sẽ thoát án tử!

Báo The Standard (Hong Kong) dẫn lời Phó Chánh án Đường Nghĩa Can cho biết ngày 20-8, tòa đã tuyên bốn cán bộ Công an TP Trùng Khánh che giấu hành vi phạm tội của bị cáo Cốc Khai Lai phạm tội làm giả, che giấu và hủy hoại chứng cứ. Nguyên Phó Giám đốc Công an TP Trùng Khánh Quách Duy Quốc và nguyên Đội trưởng Đội Điều tra hình sự Công an TP Trùng Khánh Lý Dương bị kết án 11 năm tù. Nguyên Giám đốc Công an quận Du Bắc Vương Bằng Phi và nguyên Phó Giám đốc Công an quận Sa Bình Bá Vương Trí bị kết án năm năm tù.