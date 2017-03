Ba Lan phá âm mưu đánh bom Quốc hội

Ngày 20-11 (giờ địa phương), Cục An ninh quốc gia Ba Lan thông báo hôm 9-11 đã phá vỡ âm mưu đánh bom tòa nhà Quốc hội và đã bắt giữ ba nghi can gồm tên chủ mưu và hai đồng phạm, ngoài ra đang thẩm vấn hai nghi can nữa.

Theo hãng tin AP, tại cuộc họp báo cùng ngày, cơ quan công tố cho biết tên chủ mưu 45 tuổi làm việc tại ĐH Nông nghiệp ở TP Krakow (danh tính không được tiết lộ) và đã khai nhận tội.

Y định đậu xe ô tô chứa chất nổ trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Warsaw và sẽ kích nổ lúc tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng và 460 nghị sĩ họp trong Quốc hội. Ngày đánh bom chưa được xác định nhưng có thể sẽ diễn ra tại phiên họp Quốc hội thảo luận ngân sách năm 2013 vào tháng 12 tới.

Tên chủ mưu đã khảo sát mục tiêu, thu thập vũ khí, tìm kiếm thêm đồng bọn, đồng thời đã thử chất nổ ở vùng quê và quay phim lại.

Tại cuộc họp báo, cơ quan công tố đã trưng hình ảnh các tang vật có liên quan gồm nhiều súng trường, hàng trăm băng đạn, biển số xe, áo giáp, chất nổ, vật liệu chế tạo bom (mua ở Ba Lan, Bỉ và Đức). Chất nổ có thành phần hexogen và tetryl và ngòi nổ có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.

Thiết bị tịch thu trong âm mưu đánh bom tòa nhà Quốc hội Ba Lan. Ảnh: AP

Hiệu trưởng ĐH Nông nghiệp cho biết tên chủ mưu là nhà hóa học vừa dạy học vừa nghiên cứu và sống bình thường cho đến khi bị bắt.

Sau khi phần tử cực đoan Anders Behring Breivik gây ra vụ thảm sát ở Na Uy ngày 22-7-2011, Cục An ninh nội địa Ba Lan đã phân tích và nhận thấy tên này mua vật liệu chế tạo bom từ Ba Lan và có liên lạc với một nhà hóa học ở ĐH Nông nghiệp ở Ba Lan, từ đó phát hiện âm mưu đánh bom tòa nhà Quốc hội.

Cơ quan công tố Ba Lan cho biết tên chủ mưu có sức khỏe tâm thần bình thường, không theo tổ chức chính trị nào, hành động theo chủ nghĩa dân tộc và tư tưởng bài ngoại, bài Do Thái.

Nghi can khai xã hội và chính trị Ba Lan đang đi theo đường lối sai lầm và cần phải sử dụng biện pháp cực đoan để điều chỉnh, đồng thời dân Do Thái đang bí mật kiểm soát quyền lực đất nước.

AP nhận định âm mưu nêu trên diễn ra trong bối cảnh phong trào cực hữu đang phát triển cùng với căng thẳng giữa chính phủ trung hữu của Thủ tướng Donald Tusk và đảng Luật pháp và Công lý (đối lập) của ông Jaroslaw Kaczynski gia tăng.

Đến nay, ông Jaroslaw Kaczynski vẫn cho rằng Tổng thống Lech Kaczynski và 95 người chết trong tai nạn máy bay năm 2010 ở Nga là do bị ám sát dù kết quả điều tra chứng minh do thời tiết xấu và sai lầm của phi công. Ông tố cáo Thủ tướng Donald Tusk đứng đầu âm mưu hãm hại tổng thống.

Hãng tin Reuters (Mỹ) nhận định xã hội Ba Lan đã bị phân cực giữa những người theo xu hướng tự do và những người cho rằng Ba Lan đang mất gốc Công giáo và bị bên ngoài ảnh hưởng.

Thủ tướng Donald Tusk cảnh báo âm mưu này là hồi chuông cảnh báo đối với Ba La vốn đang chia rẽ sâu sắc giữa những người ủng hộ ông, tổng thống và các giáo dân Công giáo bảo thủ với những người theo chủ nghĩa dân tộc bị nước ngoài tác động.

Ngày 22-7-2011 ở Na Uy, phần tử cực đoan Anders Behring Breivik đã cho nổ một quả bom bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Oslo làm tám người chết. Sau đó, y sang đảo Utoya điên cuồng xả súng giết chết 69 người dự trại hè của đảng Lao động cầm quyền. Hồi tháng 8, y đã bị kết án 21 năm tù về tội khủng bố.

ĐĂNG KHOA