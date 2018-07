Bà May: Ông Trump đề nghị tôi đi kiện EU!

Thủ tướng Anh Theresa May vừa mới tiết lộ trên chương trình The Andrew Marr của BBC rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Anh mới đây đã đề nghị bà “kiện Liên minh châu Âu - EU” thay vì thương lượng Brexit - rút Anh khỏi EU.



Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc họp báo chung trước căn nhà ở đồng quê dành cho các thủ tướng Anh Chequers tại Aylesbury (Anh) ngày 13-7. Ảnh: GETTY IMAGES



Những lời này được bà May tiết lộ khi được nhà báo Andrew Marr hỏi ông Trump đã khuyên bà những gì về cuộc thương lượng Brexit.

“Ông ấy nói tôi nên kiện EU. Kiện EU, đừng thương lượng với họ, hãy kiện họ” - bà May nói trong sự ngạc nhiên của nhà báo Marr.

Nhận thấy sự ngạc nhiên của nhà báo Marr, bà May mỉm cười và nói bà không để ý đến lời khuyên của ông Trump mà “thật sự chúng tôi sẽ thương lượng với họ”.

Trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với bà May ngày 13-7, ông Trump nói ông đã đưa ra cho bà May “một đề nghị, tôi không nói đó là lời khuyên” về cách xử lý chuyện Brexit nhưng không nói rõ là gì.

“Tôi nghĩ bà ấy có thể nghĩ đó là điều khủng khiếp, cũng được thôi. Tôi đưa ra một đề nghị, không phải lời khuyên. Tôi có thể hiểu được tại sao bà ấy nghĩ đó là điều thô bạo” - Guardian dẫn lời ông Trump.



Thủ tướng Anh Theresa May (phải) hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-7. Ảnh: GETTY IMAGES



Ngày 12-7 khi ông Trump vừa tới Anh, The Sun đưa nội dung phỏng vấn ông Trump chỉ trích kế hoạch thương lượng Brexit của bà May quá mềm yếu, rằng nếu cứ đi theo kế hoạch này thì Anh không có cửa có được thỏa thuận thương mại với Mỹ sau khi hoàn tất Brexit.

Ông Trump sau đó đã xin lỗi riêng bà May, theo Guardian, đồng thời nói Anh nên thoải mái theo đuổi kế hoạch Brexit của mình nhưng “Chỉ cần đảm bảo các bạn có thể làm ăn với chúng tôi.



Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi golf tại khu nghỉ dưỡng của mình ở Scotland ngày 14-7. Ảnh: AFP



Trong cuộc phỏng vấn nhà báo Marr còn hỏi bà May rằng liệu ông Trump có “vấn đề y tế” gì với các bậc thang hay không, khi ông thường xuyên nắm lấy tay bà May khi cả hai chuẩn bị bước lên cầu thang? Bà May đã nói những lời tốt đẹp về ông Trump, rằng “bất cứ khi nào xuống dốc, lên cầu thang… ông ấy đều nắm tay tôi để giúp tôi vững bước”.



Tổng thống Mỹ Donald Trump đỡ tay Thủ tướng Anh Theresa May bước lên bậc thang vào dự tiệc tối 12-7. Ảnh: GETTY IMAGES



Nhà báo Marr còn hỏi thêm liệu điều đó có khiến hình ảnh bà May trở nên dễ phục tùng, bà May đã trả lời: “Ôi thôi nào Andrew. Có phải anh muốn nói anh chưa bao giờ đề nghị với ai đó: Để tôi giúp?”.