Bà mẹ đơn thân trúng số 1,2 triệu bảng Anh

Kerry Poxon là một bà mẹ đơn thân sống tại vùng Eastwood, Nottingham, Anh Quốc đã trúng sổ số của chính phủ, giải đặc biệt với món tiền thưởng lên đến 1, 2 triệu bảng Anh.

Bà mẹ trẻ phát hiện ra may mắn của mình sau ba tuần mua tờ vé số. Kerry không biết là mình đã bỏ quên cả một gia tài khi bỏ tờ vé số trên lung tung trong nhà. Chỉ trong một buổi tình cờ ngồi…nghỉ mệt sau một ngày “quay cuồng” với công việc và hai con nhỏ, Kerry mới giật mình, “tá hỏa” vì vận may quá bất ngờ của chính mình.



Bà mẹ trúng số độc đắc Kerry Poxon

Theo Mirror, Kerry năm nay đã 44 tuổi. Cô làm công việc của trợ lý trong một phòng dược và có rất ít thời gian rảnh vì phải một mình chăm hai con nhỏ. Tờ vé số độc đắc này Kerry đã mua trước đó đến 3 tuần và để quên, nằm vất vưởng trên nóc tủ lạnh.

Sau một ngày dọn dẹp mệt nhoài, Kerry nhìn thấy tờ vé số và nhớ ra mình chưa dò thử. Cô ngồi xuống nghỉ mệt và tra mạng để tìm lại danh sách số trúng thưởng của những tuần trước. “Tôi không thể tin vào mắt mình được. Tôi đã gọi cho bố tôi ngay để nhờ ông kiểm tra lại giúp. Thật không thể tin được phép màu này”. Kerry cho biết từ trước đến nay cô mua vé số chỉ để cho vui, chưa bao giờ nghĩ đến việc trúng giải.

Với số tiền trúng thưởng rất lớn, bà mẹ may mắn muốn dành một phần để mua một căn nhà mới cho ba mẹ con. Phần còn lại cô sẽ dùng để theo học lớp học làm nữ hộ lý. Từ giờ, bà mẹ đơn thân may mắn đã có thể được giảm bớt gánh nặng nhờ món tiền may mắn này.

An Khương