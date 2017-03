Ba người Việt tử vong do tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại Nga

Trang thông tin Cộng đồng người Việt ở Nga dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, vào buổi chiều ngày 15/4, trên đường cao tốc Samara-Orenburg (tỉnh Samara, Nga) xảy ra vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của ba nạn nhân người Việt.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát giao thông tỉnh Samara, chiếc xe VAZ-2111 đi từ Neftegorsk đã va chạm với chiếc xe tải hạng nặng DAF đi cùng chiều ở phía trước.



Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: pssso.ru)

Đội cứu hộ của tỉnh Samara đã có mặt tại hiện trường vào lúc 16 giờ 44 và tiến hành công tác cứu nạn nhưng không thể cứu được tính mạng của những người gặp nạn do vết thương quá nghiêm trọng.

Thông báo của Sở cảnh sát giao thông Samara cho biết vụ va chạm quá mạnh khiến chiếc xe VAZ-2111 gần như biến dạng, các nhân viên cứu hộ phải mất nhiều giờ mới kéo được chiếc xe này ra khỏi phần đuôi xe tải.

Cơ quan cảnh sát giao thông đang cố gắng tìm hiểu các chi tiết và nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này.

Trong một thông báo tin buồn phát đi ngày 16/4, Hội người Việt tại thành phố Samara cho biết ba nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này gồm Lê Xuân Ninh (1978, quê quán xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Tạ Khắc Hiếu (1998, quê quán xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) và Trần Trung Khánh (1995, quê quán thị trấn Quế Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Trong thông báo trên, Hội người Việt tại thành phố Samara cho biết hoàn cảnh gia đình các nạn nhân rất khó khăn và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để sớm đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ tại quê nhà./.

