Ba nữ tặc khủng bố định đánh bom bình ga ở Paris

Tối hôm trước, lực lượng Tổng cục An ninh nội địa đã được điều động đến thị trấn Boussy-Saint-Antoine (thuộc tỉnh Essonne ở ngoại ô Paris) và bắt giữ ba nghi can đều là nữ. Nghi can chủ chốt tên Inès, 19 tuổi (con gái của chủ xe ô tô) đã lấy dao đâm cảnh sát và bị bắn bị thương. Hai đồng phạm là Sarah, 23 tuổi và Amel, 39 tuổi.

Đến giờ này kết quả điều tra cho thấy:

• Âm mưu đánh bom bằng bình ga không thành: Nhóm ba nghi can dự tính đánh bom bằng chiếc xe chở năm bình ga vào rạng sáng 4-9. Chúng đốt miếng giẻ để làm mồi cho bình ga phát nổ nhưng do không có thiết bị dẫn lửa nên âm mưu bất thành.

• Đã viết thư vĩnh biệt: Nghi can Inès nằm trong danh sách theo dõi sau khi có ý định sang Syria. Inès và Sarah đã hẹn nhau đến nhà Amel. Chúng mặc quần áo đen, mang theo dao. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết ba nữ tặc này là phần tử đã cực đoan hóa và cuồng tín, chúng định tối 8-9 tiếp tục hành động tấn công. Nghi can Inès sẵn sàng để chết nên viết thư vĩnh biệt để lại cho mẹ trước khi rời nhà ở Boussy-Saint-Antoine.

• Đã tuyên thệ trung thành với IS: Nghi can Inès đã tuyên thệ trung thành với IS. Theo đài phát thanh RTL, chúng định báo thù cho Abu Muhammad al-Adnani, người phát ngôn của IS bị tiêu diệt ở Syria hồi cuối tháng 8.





• Âm mưu tấn công nhiều địa điểm: Cảnh sát đã phát hiện ba nữ tặc khủng bố này đã nhắm đến nhiều địa điểm như các ga tàu hỏa ở Paris và Boussy-Saint-Antoine. Ngày 8-9, cảnh sát đã nhận được tin báo động về nguy cơ tấn công các ga tàu hỏa này.

• Các mối liên hệ nguy hiểm: Cơ quan điều tra đang điều tra xem chúng có đồng bọn nào khác và có bị giật dây từ đầu mối liên hệ nào ở Syria hay không.

Báo Le Figaro đưa tin chúng có liên hệ với nhiều phần tử khủng bố như Rachid Kassim (hung thủ giết linh mục ở Saint-Étienne-du-Rouvray), Larossi Abballa (đã giết hai cảnh sát), Hayat Boumeddiene (bạn gái của tên Amedy Coulibaly, kẻ bắt cóc con tin trong cửa hàng Do Thái).