Ba nước ASEAN tuần tra chung

Báo Inquirer (Philippines) ngày 4-5 đưa tin tổ chức Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro hoạt động ở miền Nam Philippines thông báo sẽ tìm giải pháp bảo đảm an toàn cho các con tin đang bị bọn Abu Sayyaf bắt giữ. Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro khẳng định sẽ tránh đối đầu vũ trang với Abu Sayyaf và chú trọng thương lượng hòa bình. Tổ chức này cho biết nhờ họ can thiệp nên bọn Abu Sayyaf đã trả tự do cho 10 thuyền viên Indonesia hôm 1-5. ____________________________________ 100.000 tàu lưu thông trong vùng biển ngoài quần đảo Sulu ở phía nam Philippines trong năm 2015, vận chuyển 55 triệu tấn dầu thô và hơn 18 triệu lượt hành khách.