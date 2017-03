Ba phụ nữ lên tiếng tố cáo từng bị Trump sàm sỡ

Ứng viên tổng thống Cộng hòa Donlad Trump không chỉ ăn nói khiếm nhã với phụ nữ như trong một video năm 2005 vừa bị rò rỉ tuần trước, mà từng có cả hành động.



Ngày 12-10, báo New York Times (Mỹ) có bài đăng lời kể của hai phụ nữ tố cáo ông Trump từng có hành động khiếm nhã, sàm sỡ, vuốt ve họ.

Hai phụ nữ Jessica Leeds và Rachel Crooks kể với New York Times những thời điểm chạm trán với ông Trump. Họ cho biết đã từng chia sẻ với các bạn bè thân về việc bị Trump tấn công tình dục, tuy nhiên họ không công khai các vụ việc.

Bà Leeds năm nay 74 tuổi, cho biết bà ngồi cạnh ông Trump trong một chuyến bay vào 30 năm trước. Ông Trump đã chộp tay vào ngực bà và còn cố thò tay vào váy bà. “Ông ấy như một con bạch tuộc. Hai tay ông ấy di chuyển khắp nơi” - bà Leeds nói với New York Times.



Bà Jessica Leeds thời điểm năm 1978. Ảnh: NEW YORK TIMES



Bà Crooks cho biết bà bị ông Trump sàm sỡ, vuốt ve khi bà mới 22 tuổi, làm tiếp tân cho một công ty có văn phòng tại cao ốc Trump Tower năm 2005. Một lần bà gặp ông Trump bên ngoài thang máy tòa nhà. Ông Trump bắt tay bà nhưng không thả ra, sau đó lấn tới hôn lên môi bà.

Cố vấn truyền thông cấp cao của ông Trump - Jason Miller nói bài viết của New York Times là bịa đặt, cho rằng New York Times làm việc này là để có lợi cho đối thủ của ông Trump là ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton. Trả lời phỏng vấn New York Times sau đó, ông Trump kịch liệt bác bỏ tố cáo. “Tôi không làm điều đó. Tôi không làm điều đó".

Ông Trump còn đe dọa sẽ kiện New York Times vì đưa câu chuyện sai sự thật, phê phán một phóng viên của New York Times liên quan vụ việc là đồ ghê tởm, không đáng làm người.

Nói với New York Times, một lần nữa ông Trump khẳng định những lời khiếm nhã mà ông nói về phụ nữ trong đoạn video năm 2005 chỉ là lời bông đùa lúc riêng tư.

Sau khi hai phụ nữ này lên tiếng tố cáo ông Trump, một phụ nữ thứ ba tên Mindy McGillivray cũng nói với báo The Palm Beach Post là từng bị ông Trump vuốt ve.

Bà McGillivray cho biết ông Trump sàm sỡ, vuốt ve bà tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ta năm 2003. “Ông ấy mơn trớn mông tôi. Tôi giật cả mình rồi nhảy lên". Người phát ngôn của ông Trump - Hope Hicks bác bỏ tố cáo của bà McGillivray.



Ông Trump đầu thập niên 1980, khẳng định mình không sàm sỡ phụ nữ. Ảnh: GETTY IMAGES



Ngày 7-10, báo Washington Post (Mỹ) công bố một đoạn video trong đó ông Trump ăn nói khiếm nhã rằng có thể hôn và mơn trớn khu vực nhạy cảm của phụ nữ mà không cần sự đồng ý của họ.

Đoạn video này mang lại phiền phức rất lớn cho ông Trump trên con đường chạy đua vào Nhà Trắng, khi bà Clinton không bỏ qua cơ hội này tấn công tư cách của ông trong cuộc tranh luận lần hai ngày 9-10.

30 nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã bỏ ủng hộ ông đồng thời kêu gọi ông bỏ cuộc. Phó tướng Mike Pence của ông cũng tuyên bố không thể bào chữa phát ngôn khiếm nhã này.

Trước đó ông Trump cũng từng nhiều lần bị tố cáo sàm sỡ phụ nữ. Đầu năm nay, bà Temple Taggart, một thí sinh trong một cuộc thi sắc đẹp mà ông Trump tài trợ, tố cáo ông Trump cưỡng hôn lên môi bà năm 1997. Tuần trước, nhà báo Erin Burnett của CNN cũng kể lại tình huống tương tự đối với một người bạn mình, bị Trump cố gắng cưỡng hôn trong một lần gặp năm 2010.

Đầu năm nay, cô Cassandra Searles, hoa hậu Washington trong một cuộc thi do Trump tài trợ năm 2013, viết trên Facebook rằng ông Trump đã chộp lấy mông cô và đề nghị cô đến phòng của ông ấy ở khách sạn.

Jill Karth, một cựu người mẫu, cáo buộc Trump sàm sỡ cô từ dưới bàn và từng định đè lên người cô ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ông Trump bác bỏ cáo buộc này.