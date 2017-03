Bà Theresa May chính thức bước vào dinh thủ tướng Anh

Ngày 13-7, bà Theresa May chính thức kế nhiệm ông David Cameron, trở thành thủ tướng thứ 54 và là nữ thủ tướng thứ hai của Anh, sau bà Margaret Thatcher.



Phát biểu bên ngoài dinh thủ tướng ở số 10 phố Downing sau khi được Nữ hoàng Anh Elizabeth bổ nhiệm, nữ Thủ tướng May cam kết sẽ xây dựng một nước Anh hùng mạnh hơn.



Nữ Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu nhậm chức ngày 13-7. (Ảnh: REUTERS)



Bà May cam kết sẽ làm hết sức mình, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, vì quyền lợi của đa số người dân chứ không vì một lợi ích nhóm nào.

Trong ngày 13-7, bà May đã không bỏ lỡ thời gian, vào cuộc thành lập nội các. Ông Philip Hammond - ngoại trưởng dưới thời ông Cameron trở thành bộ trưởng Tài chính. Ông Boris Johnson - cựu thị trưởng London giữ vị trí ngoại trưởng. Nữ nghị sĩ Amber Rudd - cựu Bộ trưởng Năng lượng giữ vị trí bộ trưởng Nội vụ.



Bà Theresa May và chồng trước dinh thủ tướng. (Ảnh: AP)



Nội các Anh lần này có một vị trí mới là bộ trưởng Brexit, thuộc về ông David Davis. Bộ trưởng Thương mại thuộc về ông Liam Fox - cựu Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Michael Fallon - Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các ông Cameron vẫn giữ vị trí này trong nội các mới. Ba ông này đều ủng hộ Brexit. Quyết định lớn nhất của bà May bây giờ là khi nào sẽ tuyên bố kích hoạt đàm phán Brexit, hãng tin Reuters (Mỹ) nhận định.



Bà Theresa May được chào đón bước vào dinh thủ tướng ngày 13-7. Ảnh: PA



Chồng bà May, ông Philip May luôn đứng bên cạnh vợ khi bà phát biểu. Trong bài phát biểu bà May có lời khen ngợi người tiền nhiệm Cameron là một thủ tướng vĩ đại và hiện đại.



Gia đình Thủ tướng David Cameron rời dinh thủ tướng ngày 13-7. Ảnh: PA



Phát biểu tạm biệt bên ngoài dinh thủ tướng ngày 13-7, ông Cameron tin tưởng bà May sẽ có sự lãnh đạo mạnh mẽ và ổn định, chúc bà May sẽ thành công trong cuộc đàm phán Anh rời EU - Brexit.