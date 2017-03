Ba trở ngại trong quan hệ quân sự Trung-Mỹ

+ Chuyến thăm chính thức nước Mỹ của Tổng Tham mưu trưởng Trần Bính Đức theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ-Đô đốc Mike Mullen. Chuyến thăm tập trung vào các hoạt động gồm hội đàm phạm vi lớn, nhỏ giữa ông Trần Bính Đức với ông Mike Mullen; hội kiến các nhà lãnh đạo quân đội và chính phủ như Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Ngoại trưởng Hillary Clinton, cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Tom Donilon; thăm các căn cứ quân sự; diễn thuyết tại học viện quân sự của Mỹ.

. Trung Quốc và Mỹ đều coi trọng cao độ chuyến thăm này của ông Trần Bính Đức (ảnh: THX). Vậy Trung Quốc có kỳ vọng gì và dự kiến thu được thành quả gì trong chuyến thăm lần này?

+ Trung Quốc kỳ vọng thông qua chuyến thăm lần này sẽ thực hiện thỏa thuận quan trọng về phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Barack Obama đã đạt được vào đầu năm nay. Trung Quốc hy vọng có thể thúc đẩy mối quan hệ này phát triển theo mô hình mới trong thế kỷ 21: Tôn trọng lẫn nhau, hợp tác đôi bên cùng có lợi, dựa trên nguyên tắc tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, từ đó phát triển mối quan hệ quân sự song phương ổn định, lành mạnh.

. Mỹ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, Mỹ do thám Trung Quốc và luật pháp mang tính phân biệt đối xử Trung Quốc của Mỹ là ba vấn đề lớn gây trở ngại trong phát triển quan hệ quân sự Trung-Mỹ. Vậy chuyến thăm Mỹ lần này của ông Trần Bính Đức có đề cập đến các vấn đề trên?

+ Tất nhiên trong chuyến thăm lần này, ông Trần Bính Đức sẽ trình bày rõ ràng lập trường của Trung Quốc về ba vấn đề trên. Về vấn đề thứ nhất, lập trường của Trung Quốc là nhất quán, rõ ràng. Nếu Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc sẽ có phản ứng tất yếu. Về vấn đề thứ hai, hoạt động do thám của Mỹ đã ảnh hưởng đến lợi ích an toàn của Trung Quốc, ảnh hưởng đến sự tín nhiệm song phương. Về vấn đề thứ ba, Mỹ có nhiều văn bản luật hạn chế giao lưu quân sự giữa hai nước, hạn chế xuất khẩu công nghệ, kỹ thuật cao sang Trung Quốc. Do đó, Mỹ cần có biện pháp điều chỉnh hoặc loại bỏ các văn bản luật này.

