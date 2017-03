Ba xu hướng phát triển quân sự Trung Quốc

Báo New York Times ghi nhận trong chiến dịch tranh thủ ý kiến quốc tế ủng hộ, TQ thường chú ý đến các nước nhỏ vốn phụ thuộc vào viện trợ hay thương mại của TQ. Chuyên gia Euan Graham, Giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Viện Nghiên cứu Lowy về chính sách quốc tế tại Sydney (Úc), giải thích với báo: Tòa Trọng tài thường trực có thể phán quyết “đường chín đoạn” của TQ là không hợp pháp, hoặc các bãi cạn hay mỏm đá TQ bồi đắp không phải là đảo. Như vậy xem như yêu sách chủ quyền của TQ không có giá trị và đó là lý do TQ mở chiến dịch tuyên truyền phản đối phán quyết trọng tài.