Bạc Hy Lai trả lời phỏng vấn báo Nhật

Tại buổi phỏng vấn, ông Bạc Hy Lai nói ông rất hối tiếc vì không ly dị với bà vợ Cốc Khai Lai từ năm 2000 và khẳng định sẽ quay lại chính trường như nguyên Chủ tịch đảng Dân chủ tự do Nhật Ichiro Ozawa (Ichiro Ozawa bị cáo buộc gây quỹ chính trị bất hợp pháp nhưng được tuyên bố vô tội).

Trước đó, báo Telegraph (Anh) ngày 12-5 đưa tin sau khi được cơ quan an ninh Trung Quốc chấp nhận, nhà báo Keisuke Udagawa đã ăn tối với Bạc Hy Lai tại một khách sạn ở Thiên An Môn (Bắc Kinh) với điều kiện không được chụp ảnh hay ghi âm. Tại buổi ăn tối có hai người phiên dịch và một trong hai người do cơ quan an ninh cử đến.

Ông Keisuke Udagawa cho biết tại cuộc gặp, ông Bạc Hy Lai thừa nhận bà vợ Cốc Khai Lai bị buộc tội sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood là đúng nhưng phủ nhận các cáo buộc đối với ông. Ông khẳng định đã bị đối thủ gài bẫy nhằm trả đũa chiến dịch chống tham nhũng do ông tiến hành ở Trùng Khánh.

Theo lời nhà báo Keisuke Udagawa, ông quen biết vợ chồng Bạc Hy Lai từ năm 1997 khi còn làm cố vấn pháp lý cho một tập đoàn Nhật tại Trung Quốc. Ông nói đã từng là người hòa giải quyết định ly hôn giữa hai vợ chồng Bạc Hy Lai vào năm 2000. Ông cho biết lúc đó vì con cái và vì tham vọng chính trị nên Bạc Hy Lai chưa quyết định ly dị, tuy nhiên tình cảm vợ chồng sứt mẻ nghiêm trọng vì bà Cốc Khai Lai bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với doanh nhân Neil Heylwood và ông Bạc Hy Lai cũng có quan hệ với nhiều cô gái trẻ.

Một số trang web tiếng Hoa không tin một tờ báo Nhật lại tiếp cận được ông Bạc Hy Lai khi ông này đang bị giam giữ. Báo Focus Taiwan (lãnh thổ Đài Loan) ghi nhận từ năm 1949 đến nay, chưa bao giờ có chuyện một nhà lãnh đạo chính trị Trung Quốc một mình gặp gỡ báo chí nước ngoài.

Trong khi đó, đài VOA (Mỹ) hôm 13-5 dẫn lời các học giả Đài Loan nói cuộc phỏng vấn của báo Nhật Yukan Fuji với ông Bạc Hy Lai là động thái mới nhất của các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc nhằm thực hiện cải cách chính trị triệt để và gửi tín hiệu cho thế giới biết Trung Quốc tự tin xử lý vụ Bạc Hy Lai một cách đúng đắn.

GS Vương Minh Hiền thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược và các vấn đề quốc tế (ĐH Tamkang) nhận định nếu cuộc phỏng vấn có thật thì Bắc Kinh đã thay đổi thái độ với ông Bạc Hy Lai, từ truy tố gay gắt sang giải quyết nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn trong bối cảnh Trung Quốc đang đối phó với suy giảm kinh tế trong nước và xung đột lãnh hải với Philippines.

