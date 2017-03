Bắc Kinh cấm bán dao dịp quốc khánh

Tờ báo dẫn lời công an cho biết dao đã được rút khỏi kệ hàng ở 4 hệ thống siêu thị lớn là Carrefour, Wal-Mart, Jingkelong và Tiankelong. Một giám đốc của Carrefour cho biết việc bán dao sẽ được bắt đầu trở lại vào giữa tháng 10, khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc.

Lệnh cấm được ban hành sau vụ một phụ nữ Pháp bị đâm tại khu mua sắm Đại Thạch Lam gần quảng trường Thiên An Môn hôm 19.9. Công an đã bắt kẻ tấn công là một người đàn ông đến từ tỉnh Giang Tây. Trước đó 2 ngày, cũng tại khu vực trên, một người đàn ông say xỉn đến từ tỉnh Cát Lâm đã dùng dao đâm chết 2 nhân viên bảo vệ và làm bị thương 14 người khác.