Bắc Kinh yêu cầu NSA ngừng ‘tấn công’ lãnh sự quán

Vào ngày 19 – 4, hãng tin New Zealand Herald cùng với Intercept đã công bố bản báo cáo tiết lộ kế hoạch được thực hiện bởi những tin tặc được ủng hộ bởi chính phủ Mỹ và New Zealand. Những tin tặc này đã xâm nhập vào đường dữ liệu nối giữa lãnh sự quán Trung Quốc với văn phòng hộ chiếu của cơ quan này tại thủ đô Auckland (New Zealand).



Hoạt động này đã bị vạch trần trong những tài liệu mật do cựu nhân viên NSA Edward Snowden tiết lộ. Hiện vẫn chưa rõ liệu Cục An ninh Truyền thông Chính phủ của New Zealand (GCSB) có thật sự thực hiện kế hoạch không. Nếu đúng, New Zealand đứng trước nguy cơ vi phạm cả hai Công ước Vienna 1961 về Quan hệ Ngoại giao và Công ước Vienna 1963 về Quan hệ Lãnh sự mà nước này đã ký kết.



Bộ Ngoại giao Trung Quốc lo ngại gián điệp New Zealand theo dõi đại sứ Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với các phóng viên tại buổi họp báo “Chúng tôi rất lo ngại về bản báo cáo này. Chúng tôi kêu gọi các nước có liên quan ngay lập tức ngừng ngay hoạt động này.” Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Cả hai nước đã thu về 15 tỷ USD giá trị thương mại hằng năm.

Tờ Herald (New Zealand) vào 20-4 cho biết, vụ việc đã dấy lên mối lo ngại về “mối quan hệ an ninh với Hoa Kỳ đang ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.”

Thủ tướng New Zealand ông John Key đã nhanh chóng phủ nhận độ tin cậy của nguồn tư liệu mà bài báo đã dựa vào. Key là người đứng đầu GCSB vào năm 2013 và vì vậy mà ông biết rất rõ những hoạt động tình báo của quốc gia.

Những tài liệu bị tiết lộ bao gồm một bản báo cáo bí mật gọi là “những hoạt động của NSA trong năm 2013”, trong đó có một phần gọi là “New Zealand: Cùng khai thác các liên kết của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (MFA).”

Theo đó, GCSB nhắm đến một đường liên kết dữ liệu giữa lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng cung cấp thị thực Trung Quốc ở Auckland. Hai tòa nhà chỉ cách nhau một dãy nhà. Cả Mỹ và New Zealand đều “đồng ý đẩy mạnh” việc khai thác đường dẫn này. Nhưng vẫn chưa rõ liệu kế hoạch này có đạt kết quả không.