Bài 3: Sự tham gia chật vật của truyền thông

Chống tham nhũng thực chất là dân chủ hóa Theo Hiệp hội Báo chí thế giới (WAN): Tại các nước đang phát triển, thị trường còn rất nhiều khoảng trống, nhu cầu đối với thông tin chính xác và kịp thời từ báo chí là vô cùng lớn. Nói cách khác, báo chí vẫn là sản phẩm mà thị trường cần, “và điều đó thu hút độc giả, doanh nghiệp, các nhà quảng cáo đến với báo chí”. Nhà báo William Pike của tờ New Vision (Uganda) tuyên bố tại một hội nghị của WAN: “Tự do báo chí cộng với tự do hóa kinh tế sẽ tạo ra thị trường cho chúng tôi”. Một nền báo chí tự do và độc lập sẽ là người giám sát và người phản biện lý tưởng đối với chính phủ. Nhưng nhà giám sát ốm đói thì cũng ít tác dụng: Để thật sự tự do và độc lập, báo chí cần có tiềm lực tài chính tốt. Tóm lại, như WB nhận định trong một báo cáo: “Quá trình phát triển là quá trình tự do hóa. Phát triển và tự do hóa gắn chặt với nhau theo hình xoắn ốc: Một nền báo chí độc lập, mạnh mẽ sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế và ngược lại, kinh tế phát triển tạo ra mảnh đất màu mỡ cho báo chí độc lập lớn mạnh”. Và như thế, chống tham nhũng thực chất là dân chủ hóa.