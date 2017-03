Bán đảo Triều Tiên: Mỹ chuẩn bị triển khai máy bay B-52

Sau cuộc họp kín khẩn cấp sáng 6-1 (giờ địa phương) tại New York, Hội đồng Bảo an LHQ thông báo đánh giá vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã vi phạm Nghị quyết 1718 (năm 2006), Nghị quyết 1874 (năm 2009), Nghị quyết 2087 (năm 2013) và Nghị quyết 2094 (năm 2013) của Hội đồng Bảo an. Thông báo cho biết Hội đồng Bảo an sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới trong nghị quyết tiếp theo. Dự kiến nghị quyết mới sẽ được thông qua trước cuối tháng 1. _________________________________ 6 nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an LHQ công bố sau khi CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân hay bắn thử tên lửa. Trong đó có bốn nghị quyết đề ra các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.